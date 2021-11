De la Maza: Algunos de Vamos por Chile se han ido a posiciones de extrema derecha y quieren que la Constituyente fracase

El convencional Bernardo de la Maza acusó que "algunos" de sus colegas de Vamos por Chile, bloque que aglutinaba a todos los constituyentes de derecha y que la semana pasada se dividió en -hasta ahora- tres colectivos, han virado a posturas de "extrema derecha" y que buscan que el proceso constituyente "fracase".

El jueves, en una nueva sesión del pleno de la Convención, De la Maza, independiente electo en cupo Evópoli, comunicó su decisión de marginarse del grupo, al tiempo que éste dejaba de existir formalmente para reagruparse en tres colectivos diferentes, a fin de tener más opciones de intervenir en los debates.

Estos son Chile Libre, que integra a identificados con José Antonio Kast (candidato presidencial del Partido Republicano), Chile Unido, vinculado a la UDI, y Unidos por Chile, que mezcla a otros del mismo origen. En tanto, los constituyentes de RN, Evópoli e independientes se unirán en otro colectivo, del que será parte De la Maza, con la esperanza -expresó el periodista- de "que este grupo haga manifestaciones muy claras de irse hacia el centro, y que Evópoli pase hacia el centro".

Hoy renuncié formalmente al colectivo Vamos por Chile. En adelante, participaré en el nuevo colectivo Evópoli y RN, donde están Hernán Larraín y Bárbara Rebolledo. Y como independiente mantendré contactos con otros como Agustín Squella, con quien comparto muchos pensamientos. pic.twitter.com/JXzBgW8raF — Bernardo de la Maza (@bdelamaza) October 28, 2021

Sobre su decisión, explicó en entrevista con El Mercurio, se fundó en que "ya en los últimos días había quedado sorprendido por el tono tan áspero y agresivo de algunos discursos de la gente de la UDI y republicanos; entonces, el jueves, junto con que me sentía muy molesto con el asunto de los tres grupos y con esta separación que no sabía si iba a llegar algún día, dije 'no voy a esperar más': allí pedí la palabra, me la dieron, y planteé lo que estaba pensando".

"El motivo principal es que yo pienso que hay muchos constituyentes de Vamos por Chile, los ex-37, que han adoptado posiciones que no comparto en absoluto. Se han ido hacia posiciones de extrema derecha, muy conflictivas y nada de dialogantes. Ese ha sido un error monumental porque, siendo la fuerza más importante individualmente, pudimos haber influido muchísimo habiendo hecho acercamientos hacia el centro, la centroizquierda moderada. Pero no logramos absolutamente nada con esta posición tan rígida y con cero afán de dialogar con personas que no piensan como uno", analizó molesto.

En el mismo sentido, planteó que "algunos del sector de la UDI y republicanos parecen querer que fracase o están apostando a una votación del rechazo", ya que -reprochó- "están desprestigiando la Convención para que finalmente en el plebiscito de salida sea rechazada la nueva Constitución", efecto que, no obstante, De la Maza cree que "es muy difícil que se vaya a producir".

"ESTAMOS HACIENDO HISTORIA"

Pese a ello, igualmente reconoció que ha habido "muchas situaciones que han perjudicado" la valoración ciudadana hacia la Convención durante los casi cuatro meses que lleva de funcionamiento.

"Nos hemos ido desprestigiando solos", agregó, detallando, entre otros eventos: "La interrupción violenta de la inauguración (el 4 de julio), el llamado de la presidenta Elisa Loncon a una refundación del país ese día, el caso Rojas Vade o la petición del aumento de asignaciones, que quizás la mayor parte del país cree que fue un autoaumento de sueldo, siendo que estos no han sido aumentados".

La necesidad de avanzar hacia el centro y alejarse de los extremos para lograr una buena nueva Constitución. Entrevista hoy en El Mercurio. pic.twitter.com/PoHnwIKyi8 — Bernardo de la Maza (@bdelamaza) October 31, 2021

Sin embargo, el otrora presentador de televisión confía en que el proceso constituyente será exitoso. "Esta será una muy buena Constitución si es que logramos que haya muchas fuerzas importantes en el centro", opinó.

En ese marco, consideró que ha sido "fundamental la moderación del Frente Amplio y el Partido Socialista", puesto que, según su visión, "todo sería muy distinto y mi esperanza sería muy poca si estuvieran aliados con fuerzas como el PC, la Lista del Pueblo: estaría en peligro la Convención, sería una nueva Constitución con marcados sellos de izquierda. Yo espero que sea moderada, lo que no significa que vayamos a mantenernos como estamos".

"Me he dado cuenta de que de verdad estamos haciendo historia", remató.