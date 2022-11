Elisa Loncon a dos meses del triunfo del Rechazo: "Todavía es necesario debatir la plurinacionalidad"

Dos meses después de que la propuesta emanada desde la Convención Constitucional fuera rechazada por una abrumadora mayoría en el plebiscito de salida, Elisa Loncon, la primera presidenta del órgano, se refirió este viernes a la discusión que por estos días lleva a cabo la clase política para continuar con el proceso de redacción de una nueva Carta Fundamental y criticó que las negociaciones dejen "actores de lado", en referencia a los pueblos indígenas.

En entrevista con Radio Usach, la académica mapuche reafirmó que el proceso constituyente debe contar con escaños reservados porque "hay una deuda del Estado con los pueblos originarios".

"Frente a lo que yo veo del proceso constituyente que se está instalando desde el Parlamento, veo que esta democracia está casi mutilada, porque se han dejado actores de lado", dijo Loncon.

A su juicio, "la plurinacionalidad fue uno de los conceptos rechazados y frente a ese rechazo se llenó de una situación de que nosotros no nos merecíamos ser reconocidos como una nación dentro de este Estado. Sin embargo, yo creo que todavía es necesario que este país debata sobre la plurinacionalidad, porque los pueblos seguimos siendo naciones, nosotros siempre hemos estado acá".

Respecto del diseño que debiese tener el nuevo proceso constituyente, la expresidenta de los convencionales planteó que "tiene que tener paridad y escaños reservados de pueblos indígenas, porque en la historia de este país hay referencias ya posdictadura de reconocimiento de que aquí hay una deuda del Estado con los pueblos originarios. Nosotros, los pueblos originarios que estamos organizados, trabajando para continuar nuestra existencia, vamos a seguir tras nuestra agenda y eso no está mal, eso es un aporte para el debate democrático".

Asimismo, defendió como necesario que los nuevos redactores sean electos en las urnas y que los técnicos que participen en el proceso sean "buenos técnicos", para no "cometer errores conceptuales".

CAMPAÑA DEL RECHAZO FUE "INJUSTA"

A 61 días de la derrota del Apruebo en el referéndum del 4 de septiembre, Loncon acusó que la campaña del Rechazo fue "injusta".

"Muchos discursos fueron injustos, sobre todo el que se hizo respecto a los pueblos indígenas, porque lo que se dijo de nosotros fueron solo mentiras que no estaban escritas en el texto (constitucional). Jamás dijimos que íbamos a dividir el país, jamás dijimos que los indígenas íbamos a ser un sector privilegiado", apuntó.

"Nosotros (los pueblos originarios) seguimos reafirmando nuestra existencia a partir de nuestros derechos y tarde o temprano vamos a alcanzar estos derechos que son necesarios para seguir existiendo, porque no podemos seguir tratados (...) como el problema para el Estado y la democracia", complementó. .

RESPONSABLES DE LA DERROTA DEL APRUEBO

Consultada sobre las responsabilidades del fracaso del Apruebo, Loncon admitió que, en el caso de ella, "yo soy una persona que he sido obstinada, porfiada en términos de lo que creo que es importante para nosotros (los pueblos originarios). Si no fuera por eso, tal vez no estaría en el espacio en que estoy, porque a nosotros siempre nos negaron".

A renglón seguido, señaló que hubo "sectores sobre todo mapuche (que) estaban con otra estrategia, que no era dialogar. Eso afectó finalmente. Esos que no querían dialogar terminaron uniéndose a la campaña del Rechazo".

También acusó que los medios de comunicación pasaron a ser un "quinto poder" durante el proceso constituyente, que sirvió para "instalar una campaña de odio y mentiras".