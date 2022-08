En campaña: Apruebo sigue acusando "mentiras" y Rechazo alega que "sólo muestran las palabras bonitas" del texto

Las campañas de cara al próximo plebiscito del 4 de septiembre entran en su etapa final y desde ambas opciones ya delinean sus estrategias para cerrar su trabajo en terreno: mientras en el Apruebo destacan la importancia de combatir noticias falsas, en el Rechazo insisten en llegar con el mensaje de que es necesaria una Constitución que "una a los chilenos".

Sobre como abordarán en el Rechazo estas últimas semanas, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), quien ha realizado una intensa campaña -incluso con un viaje al norte del país- para no aprobar la propuesta de nueva Carta Fundamental, indicó que "es muy importante seguir informando a la gente con la verdad".

"He visto que hay gente que se dedica a hacer interpretaciones o solamente muestra las palabras bonitas del proyecto que se está presentando, pero no muestran que es lo que no se dice en el texto. Lo más importante para mí es que, ojalá, la gente se informe lo más adecuadamente", puntualizó el jefe comunal.

La consigna que han entregado desde los sectores afines al Rechazo es "crear un camino de esperanza" que permita avanzar en una nueva Constitución que "una a los chilenos".

LANZAN CAMPAÑA "UNIDAD POR EL APRUEBO"

Por su parte, dirigentes de Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático y de organizaciones sociales lanzaron este jueves la campaña "Unidad por el Apruebo", con la que buscan tener un comando unitario en la Región Metropolitana en apoyo a la propuesta constitucional.

Desde este sector, la diputada Gael Yeomans (CS) destacó la importancia de combatir las noticias falsas sobre el texto e informar a la gente con un fuerte trabajo en terreno: "Al menos nosotros, con la campaña que hemos hecho en el terreno, vemos que hay apertura", destacó.

En esta línea, la parlamentario señaló que "quienes están indecisos quieren información, también están atentos a las mentiras que se han ido difundiendo y hay mucho interés sobre cuál es la información verídica y cuál es la información que no lo es. Para eso tenemos que estar en el territorio, no basta simplemente con una campaña en el aire".

"Necesitamos que el despliegue de quienes están comprometidos por la opción del Apruebo sea real, sea en el puerta a puerta, sea en el uno a uno", cerró.

Además del trabajo de ambas opciones en las calles, desde este viernes se sumarán las franjas televisivas.