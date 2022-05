En la recta final: Convención definió a los coordinadores de sus tres comisiones especiales

Los coordinadores de las tres comisiones especiales que comenzarán a sesionar desde la próxima semana en la Convención Constitucional ya fueron definidos.

En la Comisión de Preámbulo, quedaron como co coordinadores Adriana Cancino (PS) y Jorge Abarca (Lista del Apruebo); en la Comisión de Armonización, los co coordinadores son Tammy Pustilnick (Independientes No Neutrales) y Daniel Bravo (Pueblo Constituyente); mientras que en la Comisión de Normas Transitorias está como coordinadora Elisa Giustinianovich (Movimientos Sociales), a la espera de la eleección de un co coordinador.

Durante esta jornada se terminarán de votar en el Pleno los artículos que habían sido rechazados hace un par de semanas por el pleno, y que han sido reformulados, que dicen relación respecto del catálogo de derechos sociales.

Particularmente, respecto a la propuesta sobre derecho a la seguridad social, el texto de la Comisión de Derechos Fundamentales insistirá sobre la misma fórmula que fue rechazada previamente, es decir: consagrar el mandato de que se establezca un sistema de pensiones que garantice prestaciones definidas, oportunas y suficientes que den certeza respecto del monto recibido.

Punto que el convencional del Colectivo Socialista César Valenzuela, co-coordinador de esa instancia, adelantó que "los socialistas no vamos a aprobar".

"Por una razón sencilla: a esta Convención no le corresponde diseñar un sistema de pensiones, no tenemos el tiempo ni los recursos técnicas que nos lo permitan, sino que vamos a diseñar un sistema de seguridad social, e incisos como ese evidentemente entran en un nivel de detalle que no se condicen con nuestro objetivo de diseñar este gran sistema de seguridad social", sostuvo.