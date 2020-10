Escaños reservados: Huenchumilla pidió a pueblos originarios que "den una señal para un acuerdo honorable"

El senador DC Francisco Huenchumilla llamó a dirigentes de pueblos originarios a "dar una señal" conciliadora que permita llegar a un acuerdo para la aprobación en La Sala del Senado de los 24 escaños reservados en la Convención Constitucional.

Tras su paso en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, donde se propuso que dichos escaños sean adicionalos a los 155 originalmente determinados para la Convención, Huenchumilla hizo un llamado público para avanzar en esta moción, que políticamente es vista como díficil de proyectar sin un acuerdo amplio.

"(Lo que) formulo a todos los dirigentes de pueblos originarios es que sería bueno que den una señal al Senado respecto a cómo buscamos un punto que nos permita tener un acuerdo honorable", señaló Huenchumilla.

"Yo me atrevo a decir que probablemente no van a estar los 26 votos que se requieran. Por lo tanto, yo apelo a la responsabilidad de los dirigentes que nos pueden dar luces para que los senadores podamos tener un margen de poder llegar a un acuerdo que le dé viabilidad a este proyecto", señaló el ex intendente de La Araucanía.

El llamado del Gobierno a lograr acuerdo

Una situación problemática que se sumó a la discusión fue que, si bien la oposición y la secretaría técnica de la comisión especializada sostienen que el quórum requerido en La Sala es de 26 votos para aprobar la reforma, el Gobierno y Chile Vamos aseguran que es de 29 sufragios, por lo que advirtieron que podrían llevarlo al Tribunal Constitucional.

"Para nosotros es fundamental, como Ejecutivo, que los pueblos indígenas tengan una representación en la Convención, (pero) visto el resultado del debate y de votaciones que se han dado, claramente no nos estamos acercando a eso", señaló el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg (RN)

Asimismo, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, apuntó a que "no transar, no ceder, va a significar que la nueva Constitución una vez más va a excluir a los pueblos originarios".

"Esperamos también que lo presentado por los senadores de oposición se acerque a una posición intermedia que permita conseguir esa mayoría que es vital", finalizó la ex vocera de Gobierno.