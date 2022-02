Felipe Berríos: La Convención busca acuerdos para los dos tercios, pero deben ser más amplios

El sacerdote jesuita Felipe Berríos, firmante de una nueva carta dirigida a la Convención Constitucional, en la que llaman a "privilegiar la cantidad de acuerdos por sobre la celeridad" del proceso, manifestó en Cooperativa que estos deben ir más allá del quórum de dos tercios.

"Queremos que el plebiscito de salida no sea algo que divida al país, sino que lo una. No queremos que haya sectores que se sientan ajenos a la nueva Constitución, (que fue) lo que hizo Pinochet con la anterior", planteó en El Diario de Cooperativa.

En cuanto al reclamo de la derecha de una "exclusión" dentro de la asamblea, el religioso señaló que "es un grupo bastante cerrado dentro de la derecha que más bien no se quiere incorporar al diálogo", y explicó que su crítica va por el lado de que los acuerdos "se han buscado para ganar los dos tercios, pero el ideal es que hagan un esfuerzo para hacerlos aún más amplios".

"Que haya un grupo intransigente por un lado o por otro, siempre lo va a haber, y por eso se han instalado los dos tercios, pero me da la impresión de que aún se puede hacer más. En muchos de estos proyectos que se han rechazado y vuelto a las comisiones, creo que se puede llegar a un mayor entendimiento, y ojalá comunicarlo", propuso.

En ese sentido, y a pesar de sus diversos canales de información, estimó que "el problema más grande" del órgano constituyente es comunicacional: "Creo que siendo un grupo que representa a Chile bastante bien, algo ha pasado que no se ha comunicado con la gente".

"No sé si le tienen miedo a los periodistas, pero sabemos muy poco de lo que pasa al interior, y nos enteramos por eslóganes o por propuestas disonantes o peleas", aseveró.

En cuanto a la carta de "Amarillos por Chile", Berríos enfatizó que "la diferencia es que nosotros queremos apoyar lo que está haciendo la Constituyente, no lo vemos como algo perdido", aunque alertó que "me preocupa la cifra de gente que ha ido perdiendo la confianza, y también veo en sectores más marginales que no está el mismo entusiasmo que había al comienzo".