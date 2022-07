Felipe Delpin a la "minoría" DC por el Rechazo: "Les digo que sean demócratas hasta que duela"

Tras definir que la postura del partido será apoyar el Apruebo de cara al plebiscito de salida, el presidente de la Democracia Cristiana, Felipe Delpin, realizó un llamado a los militantes que no apoyen esta opción a ser "demócratas hasta que duela".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el alcalde de La Granja manifestó que "respetamos la libertad de conciencia de cada uno y esa libertad se expresa en la urna. Yo no le puedo decir a la senadora (Rincón) o a ningún camarada como va a votar ese día, yo no voy a entrar a la cámara secreta para ver cómo marcó el voto".

"Yo les digo a ellos que respeten y que sean demócratas hasta que les duela, como lo hacemos todos cuando somos minoría, respetar la institucionalidad en la cual entramos voluntariamente y hemos estado en nuestra vida, sirviendo a la comunidad", añadió.

Delpin planteó que "esperamos que se cumpla eso y no tensionar más a la Democracia Cristiana, porque le va a hacer un daño al partido, y Chile necesita a la Democracia Cristiana como un partido transformador, de vanguardia".

El timonel valoró que "me lo ha dicho, por ejemplo, el jefe de bancada Eric Aedo. Me dijo claramente 'yo no cambio mi opinión respecto de este texto, yo voy a votar Rechazo, pero no voy a hacer campaña' (...) esa es la actitud responsable, eso es lo que hace un demócrata, un republicano, respeta lo que dice la mayoría al interior del partido".

"Mi ánimo es que en la Democracia Cristiana podemos estar todos. Yo no quiero que se vaya Ximena Rincón, Fuad Chahin ni Matías Walker, los conozco, los estimo, he trabajado con ellos muchos años, son necesarios y son un aporte para el país, pero si hemos tomado una decisión, respetemos esa decisión", insistió.

"La Democracia Cristiana se sitúa dentro de la centroizquierda, lejos siempre de la derecha, salvo seis meses en 1973 que tuvimos un pacto electoral con ellos, y es donde la DC ha avanzado, fuimos parte de los gobiernos de Concertación (...) toda la gente progresista de centroizquierda debería estar por el Apruebo", recordó el presidente del partido.

Finalmente, Delpin aseveró que "la Democracia Cristiana va a aprobar, pero también va a estar dispuesta a generar los cambios que mejoren la nueva propuesta de Constitución".