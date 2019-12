Heraldo Muñoz: Proceso constituyente no le pertenece al Gobierno ni al Presidente

Molestia causó en la oposición que el Presidente Sebastián Piñera hiciera un "rayado de cancha" para la nueva Constitución, luego de que planteara derechos y principios que él quisiera que estén en ese texto.

El timonel PPD, Heraldo Muñoz, quien estuvo presente en la ceremonia donde el Mandatario promulgó la reforma que habilita el proceso constituyente, expresó que "éste es un hecho histórico, pero que no le pertenece a este Gobierno ni al Presidente de la República".

"Le pertenece a todas y todos los chilenos, especialmente los que marcharon", recalcó.

"El Presidente ya hizo un esquema de lo que debería ser una nueva Constitución, pero creo que se equivoca, porque quien redactará y debatirá una nueva Constitución serán los constituyentes, los convencionales, las personas que sean elegidas para redactar una nueva Constitución", aseveró Muñoz.

Lo planteado por el Presidente Piñera -quien no integrará la convención que elaborará la nueva Carta Magna- también molestó al presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), sosteniendo que "nadie puede arrogarse hoy día ni decir cómo va a ser la nueva Constitución, ni tampoco poner condiciones".

Quintana: "El Presidente Piñera nunca tuvo interés real"

En la ceremonia estuvo ausente el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), quien acusó que "el Presidente Sebastián Piñera nunca tuvo interés real por cambiar la Constitución".

"Hoy tenía la oportunidad de hacer un auténtico llamado a la sociedad chilena a participar y deliberar, pero prefirió poner el énfasis en cómo le gustaría a él una nueva Carta Magna. No corresponde", expresó en su cuenta de Twitter.

El Presidente @sebastianpinera nunca tuvo interés real por cambiar la Constitución. Hoy tenía la oportunidad de hacer un auténtico llamado a la sociedad chilena a participar y deliberar, pero prefirió poner el énfasis en cómo le gustaría a él una nueva Carta Magna. No corresponde — Jaime Quintana (@senadorquintana) December 23, 2019

A su vez, el timonel radical, Carlos Maldonado, informó que no asistió a la actividad, que calificó como "acto comunicacional del Gobierno", porque La Moneda no tuvo participación en el acuerdo constitucional del pasado 15 de noviembre.

"Nos demoramos tal vez mucho", expresó el ex Presidente Lagos

A su vez, el ex Presidente Ricardo Lagos, quien en 2005 le puso la firma a la Constitución después de promulgar un importante paquete de reformas, estuvo presente en la ceremonia y expresó que "durante 30 años buscamos un momento en el cual se pudiera construir una nueva Constitución entre todos".

"Lo que nos tocó fue sacar enclaves que no estaban acordes al perfil democrático y gracias a eso ahora podemos pensar cómo tenemos que construir un país a la altura de lo que queremos", agregó.

"Nos demoramos tal vez mucho -admitió el ex Mandatario- pero es un buen día para comenzar a pensar en Chile hacia delante entre todos. Entender que tenemos que tener diálogo, que tenemos que tener respeto y no me gusta a ratos un Chile que se ve tan polarizado".

Se espera que la modificación al Capítulo XV de la Constitución -que habilita el proceso constituyente- aparezca publicada este martes en el Diario Oficial.