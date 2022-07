Ignacio Briones: "Estoy a favor del Rechazo para ir hacia una nueva y buena Constitución"

El ex ministro de Hacienda Ignacio Briones señaló este viernes en Cooperativa que está a favor de la opción Rechazo para el plebiscito del 4 de septiembre, advirtiendo que aunque el proceso constituyente tiene "cosas positivas", la propuesta de nueva Carta Fundamental tiene puntos negativos -como el sistema político, la autonomía territorial y los derechos de agua- que lo hacen "inclinar la balanza" para esa opción.

"En mi caso, estoy a favor del Rechazo para ir hacia una nueva y buena Constitución. Lo más importante es que tiene que unir a los chilenos y chilenas. Sin esa unidad, la verdad es que no podemos mirar el futuro con optimismo para hacer los cambios que la sociedad reclama", puntualizó el ex candidato presidencial en entrevista con Lo Que Queda Del Día.

En detalle, Briones cuestionó el sistema político de la propuesta constitucional, afirmando que "sin un sistema que sea funcional que promueva acuerdos para hacer las grandes reformas que necesitamos, la verdad es que todos los derechos que se propongan pasan a ser un poquito letra muerta, porque todos entendemos que eso requiere leyes que las implementen y esas leyes pasan por grandes acuerdos al Congreso".

"Hoy ya tenemos un problema de sistema político que está muy fragmentado. Las personas ven cómo los políticos de todos los colores lo único que hacen es pelear, estamos tironeados, estamos paralizados y no avanzamos; y la verdad es que la Constitución -el texto propuesto- no solo no corrige eso, sino que lo empeora", afirmó el ex secretario de Estado.

A este cuestionamiento sumó el tema de los derechos de agua, acusando que en el texto propuesto "se precarizan esos derechos" y que al prohibir toda comercialización de los mismos "se van a generar problemas desde la agricultura". Ante esto, ejemplificó: "cuando usted tiene un predio agrícola que produce y tiene que ir a pedir un crédito al banco, si no tiene titularidad fuerte sobre los derechos de agua ¿qué es lo que le va a prestar el banco? Le dirán 'su campo sin agua no vale nada, señor'", aseguró el ex ministro.

En esta línea, el economista también afirmó que "el mecanismo de transferencia comercial no es un negociado, es lo que permite de alguna manera reflejar la escasez que hay en un lugar y aprovechar el recurso donde más abundante para traerlo donde más escaso".

"¿Cómo se soluciona eso sin posibilidad de comercializar derecho de agua también? No he escuchado ninguna respuesta que me satisfaga de cómo se soluciona", señaló.

Finalmente, Briones indicó otra serie de elementos de la nueva Constitución que, en su opinión, pueden generar problemas en el país, destacando que "la autonomía territorial en particular me parece un riesgo grande para la política fiscal, para que tengamos déficit fiscales".