El director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, criticó en El Primer Café a quienes advierten que la violencia podría recrudecer si en el plebiscito de abril triunfa la opción "No", de rechazo a una nueva Constitución. "Lo que no se puede hacer es afirmar eso y, posteriormente, crear un clima tal que el cambio a la Constitución o la nueva Constitución que se va a hacer sea forzado con la amenaza de la violencia", señaló, insistiendo en que "Sí" y el "No" deben ser tratadas como alternativas igual de válidas por el mundo político.

