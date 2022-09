La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), dijo estar "segura" de que si gana el Rechazo en el plebiscito de este domingo, el proceso constituyente se reiniciará "con una nueva Convención".

Matthei dijo haber conversado con los dirigentes de su partido y de Chile Vamos, y afirmó que "están todos de acuerdo en que hay que ir a una nueva Constitución, buena", sin revelar su opción personal para la consulta de hoy.

"Yo estoy segura que va a ser con una nueva Convención. Eso es lo que corresponde, y no me parece que sea el Senado y no me parece que sea una comisión de expertos tampoco (la que escriba la nueva Carta). Por lo tanto lo único que queda es una nueva Convención", enfatizó la exministra, que es la figura política mejor evaluada de Chile, según las encuestas Cadem y CEP.

En dicho escenario "hay mucho que conversar, pero creo que esa conversación va a ser en términos de respeto a nuestro país y responsabilidad", cerró la jefa comunal.