Mesa directiva de la Convención Constitucional suspendió sesión de este martes

Tras los problemas que impidieron que se realizara este lunes la segunda sesión de la Convención Constitucional, la mesa directiva del organismo anunció que mañana también se suspenderá el proceso y que se espera, de solucionar todos los pedidos realizados, retomar el miércoles.

Según acusaron los constituyentes, las salas donde debían trabajar no contaban con el equipamiento sanitario ni audiovisual necesario para poder desarrollar sus labores, por lo que el Gobierno -especialmente la Segpres- fue fuertemente criticado.

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, criticó al organismo encargado por la fallida sesión de esta jornada y advirtió que "pedimos garantías para comenzar mañana, porque no podemos tener la misma situación, que lleguemos y aquí no esté andando el edificio con todo lo que se requiere".

"Hay situaciones básicas en las que necesitamos tener seguridad, como que todos los convencionales no tengamos problemas con el Covid, (por lo que) acá van a instalar un sistema para ver esa situación y también se habilitarán los espacios -las tres o cuatro salas-, más la oficina y la papelería", detalló la líder de este histórico proceso, quien aseguró que mañana asistirán al lugar para confirmar que esté todo en orden.

Además, indicó que estos problemas son "faltas de garantías para dar inicio al trabajo de la Convención" por parte del Gobierno, el cual explicó -según Loncón- que la situación se dio porque "es la primera vez que están frente a una situación así".

En la misma línea, el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, señaló que "es importante que tengamos conciencia de cuál es la profundidad del problema que tuvimos hoy... En primer lugar, no había condiciones sanitarias suficientes para que pudiéramos funcionar; en segundo lugar, no había condiciones de conectividad telemática suficiente para que puedan funcionar en distintas salas".

"Además, que todo el soporte administrativo que está vinculado al proceso de generación de normas jurídicas estaba en el aire, no habían oficinas siquiera para el personal administrativo que apoya la labor de quienes generan normas jurídicas", alertó el convencional, que además aseguró se había comprometido esta mañana a tener todo listo.

Pese a que no habrá sesión, los constituyentes de igual manera deben asistir al recinto para realizar labores administrativas, mientras que la sesión del miércoles se espera realizar a las 10:00 horas.

"No estamos de acuerdo con que este Gobierno siga entorpeciendo nuestro trabajo"

Por su parte, La Vocería de los Pueblos calificó -mediante un comunicado- de un "show mediático, una vergüenza y un show ordinario" lo ocurrido esta jornada en la Convención, asegurando que "van a recuperar" los días que han perdido.

"No estamos de acuerdo con que este Gobierno siga entorpeciendo nuestro trabajo. No queremos que la ciudadanía piense que nosotros, como independientes, no queremos trabajar, nuestra intención es poder generar un espacio de discusión con medidas sanitarias mínimas, con los requerimientos técnicos y que la ciudadanía pueda ver en vivo lo que está pasando en los edificios y eso hoy no se cumple", fustigó Loreto Vallejo, una de las voceras de esta organización.

Además, indicó que "nuestra intención es esa y queremos que la gente se entere de nuestra propia voz, no por rumores y trascendidos, que esto es lo que nos interesa y nos importa. Hay debates importantes que hay que dar y no hemos podido hacer nuestro trabajo".

Universidades ponen a disposición sus recintos: Mesa lo evaluará

Por otra parte, Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, anunció que las universidades públicas han puesto a disposición de la Convención Constitucional sus recintos para llevar a cabo el proceso.

"A través de una carta a su presidenta, Elisa Loncón, las y los rectores de las Universidades públicas hemos puesto a disposición de la Convención Constitucional todas nuestras sedes e infraestructura de Arica a Puerto Williams", dio a conocer a través de Twitter.

A través de una carta a su presidenta, @elisaloncon, las y los rectores de las Universidades públicas @uestatales hemos puesto a disposición de la Convención Constitucional todas nuestras sedes e infraestructura de Arica a Puerto Williams. — Ennio Vivaldi (@EnnioVivaldi) July 6, 2021

He conversado con el Prorrector de la Universidad de Chile y me señaló que están las condiciones técnicas, sanitarias y de infraestructura para que la Convención Constitucional pueda sesionar mañana en la Casa Central de la @uchile — Cristina Dorador Ortiz (@criordor) July 6, 2021

Posteriormente, el vicepresidente de la Convención anunció que junto a la presidenta Loncón se reunirán temprano este martes con el rector Vivaldi para evaluar la propuesta "y garantizar el trabajo constituyente".

"Estos son los gestos que el país necesita para construir una institucionalidad al servicio del interés general", valoró Bassa a través de Twitter.

Asimismo, advirtió: "Si el Gobierno no garantiza las condiciones institucionales, técnicas y sanitarias necesarias para que la Constituyente funcione con normalidad, haremos todos los esfuerzos para construirlas desde la Convención".