Oposición coincide en rebajar a 16 años la edad para votar en proceso constituyente

La oposición presentó este sábado tres documentos distintos al oficialismo con sus propuestas para el proceso constituyente, donde coincidieron en la participación de menores de edad desde los 16 años.

Las colectividades opositoras enviaron al oficialismo tres textos distintos, uno de Convergencia Progresista (PS, PPD, PR), otro de la DC y uno del Frente Amplio.

Junto con rebajar la edad a 16 años para votar en todo el proceso constituyente -aunque no para ser candidatos a la convención-, entre las propuestas de la oposición están la representación de los pueblos originarios, paridad de género y el voto obligatorio.

El texto conjunto del bloque que reúne al PPD, el PS y el PR propone escaños reservados para pueblos originarios, paridad de género, el voto de chilenos en el exterior para elección de constituyentes, que la edad para votar en la constituyente se rebaje a 16 años, el voto obligatorio en todos los eventos electorales del proceso, la integración de independientes, un programa constitucional, ampliar al doble los escaños para mayor participación (a 310), y cabildos y asambleas.

Mientras que texto del Frente Amplio plantea modificar el sistema de integración de listas para entregar igualdad de condiciones a independientes, paridad de género, participación indígena, aumentar el tamaño de la convención constitucional y que esté integrado por 310 delegados, voto obligatorio en todo el proceso, voto desde el extranjero, participación de los mayores 16 años en las etapas eleccionarias del proceso e institucionalización de la participación social de base.

Finalmente, la Democracia Cristiana propuso mantener en 155 los escaños de la convención, paridad de género, fomentar el acceso de independientes a la convención, participación de pueblos originarios, la votación de los menores de edad desde los 16 años y voto en el extranjero.

El secretario nacional de la DC, David Morales, explicó que no se firmó una propuesta conjunta con el PPD, el PS y el PR porque "la situación hoy cambió".

"Entendemos que son los costos que debemos pagar por defender a los independientes. No estamos dispuestos a mantener los privilegios de los partidos políticos y no escuchar a la ciudadanía. Los independientes tienen que competir en igualdad de condiciones y si el PS quiere anclarse al pasado, defender los privilegios de los partidos políticos y no entender que los independientes tienen que entrar en igualdad de condiciones a esta convención, la verdad es que el problema lo tienen ellos", aseveró.

