Oposición considera inoportuno discutir hoy una posible postergación del Plebiscito

La oposición rechazó las declaraciones del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien aludió esta mañana a "racionalizar" el calendario electoral, lo que incluiría una posible postergación del Plebiscito del 25 de octubre, producto de la pandemia que afecta al país.

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, calificó de "paradójico" que el Gobierno llame a la normalidad, pero que pretenda postergar el Plebiscito.

"Me parece paradójico que el Gobierno mientras quiere apurar el retorno a clases, la reapertura de los malls, el retorno de los funcionarios públicos, esta nueva normalidad que lo quiere empezar en mayo simultáneamente esté planteando postergar un plebiscito que es en el mes de octubre, creo que eso es adelantar esa discusión", argumentó.

"Nosotros creemos que las discusiones se deben ir tomando de acuerdo con la evolución de la pandemia y así como no somos partidarios de anticipar la vuelta a clases y la reapertura de los malls, creo que tampoco es oportuno discutir hoy el aplazamiento del plebiscito de octubre", agregó el diputado.

Asimismo, el presidente del PPD, Heraldo Múñoz, aseguró que es un error instaurar la duda de su realización anticipadamente.

"A mí me parece una señal equívoca la del ministro Blumel, no me parece oportuno crear ya alguna duda sobre la realización del plebiscito el 25 de octubre, y eso por una razón muy simple, el Gobierno está llamando a que gradualmente vayamos hacia una nueva normalidad", expresó.

Y, "si eso es así ahora, en las próximas semanas, evidentemente que si las cosas van por un buen camino la situación del 25 de octubre no debe estar cuestionada desde ningún punto de vista porque si es que estamos disponibles para una nueva normalidad, tenemos que estar disponibles para realizar el Plebiscito", manifestó el ex ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Michelle Bachelet.

De igual forma, el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, en conversación con El Diario de Cooperativa, calificó de innecesarias las declaraciones y pidió que después de situaciones como estas no digan que la oposición es la que arma problemas políticos.

"Esto es un error, no veo a qué corresponde. Espero que después no se diga que la oposición es la que crea problemas políticos y arma líos, porque esto es completamente innecesario... yo no entiendo por qué lo hace (Blumel), no me parece prudente", criticó Insulza.

UDI apoya y Rubilar explica

Blumel indicó en La Tercera que "hoy día la prioridad es combatir la pandemia que no sabemos cuánto tiempo se va a extender", palabras a las que adhirió la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, quien advirtió que para que este sea participativo debe haber condiciones de sanidad adecuadas.

"Primero que sea seguro para las personas, segundo que pueda ser informado, eso significa que en los tiempos de campaña, es decir, que son 60 días antes -léase en agosto-, el país debe estar en condiciones de poder hacer una campaña política porque es necesario que se puedan desplegar las distintas opciones. Y tercero, que pueda ser participativo y para eso las condiciones de sanidad deben ser evaluadas", opinó.

En tanto, la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, en una entrevista a Canal 13 declaró que el Gobierno se encuentra trabajando para la realización del Plebiscito, por lo que descartó eventualmente su postergación.

Aclaración que se sumaría a la sugerencia del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien manifestó que espera un "plan B" por parte del Gobierno para que el evento se lleve a cabo pese a la pandemia de Covid-19.