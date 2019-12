El ex ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade (PS) en una de sus intervenciones en El Primer Café de Cooperativa aseguró este martes que "no me atrevería a cantar victoria" sobre la aprobación de una nueva Constitución en el plebiscito de abril, debido a la campaña de rechazo realizada por la la UDI que busca generar "el tercio que impida que el futuro pacto se haga cargo de las transformaciones que Chile requiere".

