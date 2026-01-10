Síguenos:
Manchester City humilló con 10 goles a equipo de tercera división en la FA Cup

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
Manchester City celebró en Etihad Stadium con una apabullante goleada por 10-1 a Exeter City, equipo de la tercera división, en la ronda 32avos de final de la FA Cup. Los tantos ciudadanos fueron de Max Alleyne, Rodri, Rico Lewis (doblete), Antoine Semenyo, Tijani Reijnders, Nico O'Reilly, Ryan McAidoo y autogoles de Jake Doyle-Hayes y Jack Fitzwater; los visitantes tuvieron un gol de honor de George Birch.

