Partido Comunista insistirá en su intento de rebajar los dos tercios en la Convención Constitucional

El Partido Comunista afirmó que insistirá en su intento de rebajar el quórum de dos tercios para la aprobación de los contenidos de la futura Carta Fundamental que se elabore en la Convención Constitucional, punto que quedó incluido en el reglamento de funcionamiento del órgano, documento que fue aprobado en general este martes.

El bloque derechista Vamos por Chile había solicitado que a 30 normas de la propuestas reglamentarias les fuera asignada la necesidad de dos tercios. Entre ellas estaba el artículo 94 del reglamento general, que fija los dos tercios para las futuras normas de contenido constitucional; solicitud que paradójicamente abría la puerta para que los detractores necesitaran sólo un tercio de los votos más uno para botarlo.

En la derecha argumentaron que ese asunto fue incluido en su petición en respeto a la Contitución vigente, que en el capítulo que habilitó este proceso constituyente establece que "la Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio".

Sin embargo, la petición fue rechazada, por lo que esa treintena de normas, incluyendo el artículo sobre los dos tercios, se votaron dentro de la propuesta de reglamento que requería mayoría simple. Y el documento fue visado por amplia mayoría, superando incluso todos los quórums, con 145 votos a favor, seis en contra y una sola abstención.

Pero esa votación fue en general. A partir de esta aprobación, se abrió un plazo de 48 horas para que los convencionales presenten enmiendas a las propuestas, las cuales deben contar con 30 firmas para su ingreso. Tras ello, se dará la votación en particular del reglamento, estimativamente la próxima semana.

En ese trámite el PC buscará echar abajo el quórum de dos tercios para los contenidos constitucionales que discuta la Convención.

"Vamos a hacer una indicación que nos permita incrementar deliberación y soberanía", anticipó el constituyente comunista Marcos Barraza.

"Yo esperaría que el Frente Amplio, el Partido Socialista, Independientes No Neutrales (INN), en la votación de la próxima semana, concurrieran junto a otras fuerzas democráticas, como es Chile Digno (coalición política que el PC lidera), a aprobar un quórum más bajo que el de dos tercios, que nos permita hacer que la Convención pueda deliberar plenamente sin restricciones", instó el otrora ministro en Bachelet II.

El PC junto a otros sectores ya habían tratado de modificar el quórum mediante una propuesta ingresada en comisiones, en la que apuntaba a fijar uno de cuatro séptimos, pero sin éxito.

Asimismo, durante estos meses ha impulsado que se establezcan los llamados "plebiscitos dirimentes" para los asuntos que, habiendo alcanzado una mayoría, no hayan logrado el quórum de dos tercios para formar parte de la futura Constitución.

Ahora se pueden hacer indicaciones para la votación particular de la próxima semana.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) September 14, 2021

LA EXPLICACIÓN DEL "COLECTIVO DEL APRUEBO" PARA NO RESPALDAR SOLICITUD DE LA DERECHA

En la primera votación de hoy, contrario a lo que postuló en principio, el Colectivo del Apruebo tampoco apoyó postura de la derecha en su solicitud, y en los hechos, redujo la exigencia para definir las normas de votación, como el referido artículo 94.

Este bloque, formado el mes pasado, está integrado por los ex-Concertación Felipe Harboe (PPD), Eduardo Castillo (PPD), Luis Barceló (Ind. pro PPD) y Fuad Chahin (DC), junto a Bessy Gallardo (Ind. PRO), Miguel Ángel Botto (ex INN) y Rodrigo Logan (Ind).

Sobre este cambio de postura, Chahin explicó que "lo que hicimos fue discutir si había o no había un reglamento de votaciones, es evidente que no hay un reglamento de votaciones; por tanto, no es claro donde tenía que aplicarse, desde el punto de vista reglamentario, el quórum de dos tercios para poder votar normas de ese carácter, reglamentario".

Lo que fue reprochado por Elisa Giustinianovich, de Movimientos Sociales.

Emplazó a que "esos sectores que el día de hoy han votado hipócritamente en contra de lo que han venido defendiendo este último periodo, es decir, las normas que fueron impuestas a la Ley 21.200 y en el Acuerdo por la Paz, tengan la honestidad y la decencia de defender junto a nosotras aquellos márgenes que queremos sacar de este proceso y eso va a significar eventualmente seguir peleando la bajada de este quórum supramayoritario, va a significar seguir defendiendo que tengamos un plebiscito dirimente durante el proceso, va a significar que tengamos mecanismos de destrabe a ese alto quórum, en caso de que no esté la voluntad de poder bajarlo".

LOS OTROS REGLAMENTOS APROBADOS

En la sesión de este martes el pleno también aprobó, igualmente en general, las otras cuatro propuestas de reglamentos sobre otros ramos de la Convención.

Estos son los de Ética (113 a favor, 28 en contra y 11 abstenciones); de Participación y Consulta Indígena (125 a favor, 17 en contra y 10 abstenciones); de Participación Popular y Equidad Territorial (134 a favor, 5 en contra y 13 abstenciones) y de la Comisión de Derechos Humanos (113 a favor, 23 en contra y 16 abstenciones).

Entre estos se incluye una consulta indígena vinculante para los integrantes de la futura comisión permanente.

El constituyente mapuche Victorino Antilef destacó que "hemos podido posicionar el proceso de participación como un proceso propio que tiene que ver con ir poniendo en práctica nuestros derechos que nos asisten como naciones originarias preexistentes a este país".