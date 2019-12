El abogado constitucionalista Patricio Zapata (DC) recordó una frase del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, "no se humilla quien ruega en nombre de la Patria", al comentar las diferencias entre el oficialismo y la oposición en el proceso constituyente. En El Primer Café, Zapata sostuvo que "cuando uno cede por Chile no se está humillando, no está renunciando a nada y estos son tiempos en que todos debemos ser capaces de ceder en algunas cosas".

LEER ARTICULO COMPLETO