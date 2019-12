El abogado Patricio Zapata (DC) sugirió en El Primer Café que las dificultades del acuerdo constitucional no se solucionen solo mediante conversaciones entre partidos, pues "las instituciones están anémicas, necesitan una transfusión de sangre, y esa sangre, ese oxígeno, ese alimento, lo da la ciudadanía". De acuerdo al constitucionalista, "si lo hacemos solamente al modo clásico noventero, vamos a tener quizás una participación no tan alta en abril, y no vamos a haber logrado el objetivo".

LEER ARTICULO COMPLETO