Pleno de la Convención votará informe de Comisión de Sistema Político

El pleno de la Convención Constitucional votará este viernes el informe emanado por la Comisión de Sistema Político, donde se tratarán temas como las atribuciones de la Cámara de las Regiones y la igualdad entre independientes y partidos políticos a la hora de presentar candidaturas.

Cabe destacar que los aspectos que no queden normados, en caso de ser aprobada la Nueva Constitución, tendrán que ser regulados por el actual Congreso.

La convencional mapuche Rosa Catrileo destacó que "una Constitución que sienta los principios y las bases para inspirar la legislación en un país, el sistema político viene a distribuir el poder y también a dar injerencias en toma de decisiones importantes para las personas, para las regiones, para aquellos grupos que han estado excluidos de esos espacios, como las mujeres y los pueblos originarios".

"Entonces es una jornada histórica, porque vamos a abrir el espectro, si es que esto es ratificado, para esos grupos y para desconcentrar el poder y descentralizar el poder", recalcó.

Pedro Muñoz, del Colectivo Socialista, afirmó que el sistema político propuesto "es equilibrado, se hace cargo de los efectos y las críticas que el debate público había señalado respecto de los excesivos poderes concentrados, en el Congreso de diputados y diputadas".

Además, dijo que se mantienen elementos de la "tradición constitucional e institucional chilena, un presidencialismo en forma pero atenuado y un bicameralismo en forma pero asimétrico". "Le damos suficiente estabilidad al sistema político y viabilidad a ese conjunto de transformaciones que hemos señalado", apuntó.

EN VAMOS POR CHILE DICEN QUE PROPUESTA CONCENTRA EL PODER POLÍTICO

La convencional de Vamos por Chile, Marcela Cubillos, calificó la propuesta como "un mal diseño, que concentra el poder político y no lo limita". El presidente, en el informe, "tiene un veto de mentira", según consideró, ya que si "hace observaciones a un proyecto, ese Congreso insiste en el suyo por mayoría".

"Por tanto para que el presidente no esté obligado a promulgar algo que no comparte, lo obligan a vetar el proyecto entero para tener un quórum más alto de insistencia", dijo la ex ministra.

PRIMERAS NORMAS APROBADAS DE LA JORNADA

De momento ya se aprobaron las primeras normas, como que la democracia paritaria y el estado reconoce y promueve una sociedad en que las mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en igualdad de condiciones.

En ese punto, se establece composición paritaria de órganos colegiados del estado, superiores, cargos directivos de la administración y directorios de las empresas públicas y semipúblicas.

También se aprobó la definición del Congreso de diputadas y diputados, como órgano deliberativo, paritario y plurinacional, que estará integrado por 155 o más miembros electos en votación directa por distritos electorales.

Las convencionales Teresa Marinovic y Rocío Cantuarias anunciaron que no estarán presentes en esta sesión, ya que realizaron un viaje a Perú con el fin de "conocer la realidad unicameral" del país vecino.