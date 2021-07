Politzer y falencias en la Convención: Nivel de ineficiencia no deja duda de que es un problema político

La constituyente Patricia Politzer planteó que el nivel de las falencias técnicas y sanitarias que han impedido que la Convención Constitucional sesionara ayer lunes y este martes, da a entender que existe un "problema técnico" detrás, en línea con la "obstrucción" acusada más temprano por la mesa directiva del órgano; y aunque no pidió renuncias, emplazó al Gobierno a asumir "internamente" las responsabilidades.

"Es ridículo seguir hablando del inconveniente técnico", afirmó la periodista en conversación con Lo Que Queda del Día. "Aquí hay un nivel de ineficiencia muy difícil de entender. No funcionaban los micrófonos, no funcionaba la comunicación entre una sala y otra, no estaban siquiera instalados los monitores de televisión, no había ningún protocolo sanitario. Y recién ahora se empezaban a entregar las credenciales", detalló.

Aquello representa "un paquete de ineficiencia de tal magnitud que no cabe duda de que es un problema político, por más generosos que seamos para mirarlo", apuntó la representante del Distrito 10, puesto que "es difícil creer que sea sólo ineficiencia (...) cuando digo que todo falla, que sabemos que estamos en un momento grave y no hay protocolo sanitario".

De hecho, recordó, "hubo varias reuniones de constituyentes que nos autoconvocamos antes de la inauguración de la Convención, y entre los puntos que se le plantearon a Francisco Encina, el 29 de junio se le planteó un protocolo sanitario y una serie de preguntas, no hubo respuesta; se le volvió a mandar la petición el 2 de julio y tampoco respondió", debido a lo cual "no podemos decir que sólo fue un problema técnico".

En este marco, "espero que esto no afecte la fe pública en el trabajo de la Convención", manifestó, y aunque dijo entender "que uno pudiera hablar con cierta benevolencia si hubiera un desorden dentro de la convenciónCporque estamos recién conociéndonos e instalándonos, no se puede ser benevolente -reprochó- con un Gobierno que debía tener todo organizado a la perfección, hace meses que se sabe que la Convención debe estar operando en estos momentos".

No obstante, precisó, "no estoy por pedir el cargo de nadie", sin perjuicio de lo cual "el Gobierno deberá ver internamente las responsabilidades y qué medidas toma", a la vez que "tiene que preocuparse de poner a la brevedad a una persona de primer nivel e idónea para entenderse con la Convención y para que ésta funcione de manera impecable, tiene que hacerlo de manera urgente".

OBJETIVOS DE INDEPENDIENTES NO NEUTRALES

En cuanto a la postura que tendrá Independientes No Neutrales, el movimiento con el cual fue electa, sostuvo que "cada uno de nosotros tiene una opinión personal respetable, distintos énfasis, no somos un partido", pero "sí tenemos lineamientos claros que fueron discutidos y que queremos plasmar en la Constitución".

Para ello, "buscaremos todas las alianzas y las fuerzas que quieran aprobar estas propuestas con nosotros", agregó.

Además, aprovechó de enfatizar la necesidad de una rápida discusión sobre el reglamento con el cual trabajará la Convención, apenas se resuelvan los problemas que le han impedido sesionar: "Estamos pidiéndole a la mesa la máxima prioridad para que se defina la metodología de trabajo de la Convención, que es especialmente relevante para los constituyentes fuera de la Región Metropolitana, tendrá que conversarse con los colegas de regiones sobre cómo les conviene trabajar".

DEBATE SOBRE LOS "PRESOS DE LA REVUELTA"

Por otra parte, también abordó el debate sobre los detenidos en el marco del estallido social, en torno a lo cual la mesa puso como prioridad del órgano abodar una eventual petición de amnistía para ellos y para los presos del Wallmapu.

"Como Independientes No Neutrales hemos puesto énfasis en reconocer la autonomía de la Convención y también en respetar la independnia de los otros poderes del Estado, pero no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación por los presos de la revuelta", comentó Politzer.

"No es que estemos pidiendo como Convención a los otros poderes del Estado cualquier cosa, estamos pidiendo que se tomen las medidas de acuerdo con sus facultades para salir de esta coyuntura", subrayó, la cual "no sólo afecta el debate constitucional, sino que nuestra convivencia como país".