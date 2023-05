Presidenta del PPD reconoció "una derrota táctica" al ir en dos listas

Concretados los resultados aplastantes en favor de la oposición en la elección del Consejo Constitucional, muchos apuntaron como responsable a la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, partido que decidió separar en dos listas al oficialismo: fue en un pacto con la Democracia Cristiana y el Partido Radical y no se sumó al de Apruebo Dignidad que sumó al Partido Socialista.

Ayer quien fuera también candidata al Consejo reconoció que "tuvimos una derrota táctica, pero creemos que nuestras ideas han sido parte de la construcción de un buen Chile".

Respecto de las responsabilidades que asumirá y una eventual renuncia afirmó que "como presidenta del PPD puedo decir que la definición de ir en dos listas fue del 94% de los dirigentes del partido. Mañana habrá reunión y cualquier decisión será tomada por la comisión política como corresponde en un trabajo reflexivo".

"Puede que el resultado no me guste o no haya sido el deseado pero eso no significa que antes de que empiece el proceso nos pongamos en una trinchera. Vamos a esperar para ver cómo se produce este proceso", añadió.

La dirigenta volvió a plantear que "haber ido en una sola lista no hubiera tenido la amplitud de discusión y el resultado no habría cambiado mucho. Nos pegó mucho que el PS no se sumara".

Y acerca de la correlación de fuerzas en el Gobierno, que tiene a una militante del PPD como ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió que "esta elección no era un plebiscito al Gobierno, ni a las políticas públicas. La permanencia de los ministros en el gabinete depende solo de su trabajo con el presidente y no de los resultados de esta elección".

Por su parte el presidente de la DC, Alberto Undurraga, aseguró que "creíamos que se podría aumentar la votación con dos listas. Eso no cambia el resultado: hay un ganador que es el Partido Republicano y nos preocupa porque es un giro a la extrema derecha".