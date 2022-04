Reacciones mixtas en la Convención en el día después de la aprobación de derechos sociales

La aprobación de derechos sociales como la seguridad social, la salud y la injerencia sindical en el Pleno de la Convención Constitucional dejaron más que conformes a los representantes de centroizquierda, pero sacaron ronchas en algunos constituyentes de derecha.

En el caso de la primera garantía, va a texto constitucional el que la ley establezca un sistema de seguridad social público que otorgue protección a los chilenos, mas se rechazó la indicación de Vamos por Chile que declaraba como inexpropiables los fondos de pensiones.

"A los chilenos les interesa la propiedad de sus ahorros, y la Convención se da el lujo de rechazar no solamente la idea de que los trabajadores sean propietarios de sus ahorros previsionales, sino que además de que no se puedan heredar, y de que no puedan elegir quién va a administrar esta plata", reprochó la convencional Rocío Cantuarias (Ind-Evópoli).

A su juicio, "una vez más la Convención avanza en su agenda completamente desconectada con los problemas de las personas".

Por otro lado, desde la mesa de la Convención, el vicepresidente Gaspar Domínguez (Independientes No Neutrales) destacó que se visara el que toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental.

El médico valoró la estructura del sistema nacional de salud de carácter universal, que permite un acceso transversal a las atenciones, y prohíbe la existencia de prestadores con fines de lucro.

"Probablemente uno de los cambios más relevantes que se vienen es que podamos establecer que las cotizaciones obligatorias de salud de todas las personas se junten en el mismo fondo, en la misma billetera, que permita que las personas puedan acceder a prestaciones de salud", explicó Domínguez, señalando que esta norma "va en línea con lo que ha recomendado la Organización Panamericana de la Salud, la Universidad de Chile el año 2018, y la Universidad Católica en 2021".

PARTICIPACIÓN SINDICAL COMO "MEDIDA RESTRIBUTIVA"

También consiguió el respaldo de más de los dos tercios del hemiciclo el que los trabajadores puedan tomar decisiones dentro de sus empresas a través de los sindicatos, lo que para el convencional Marcos Barraza (PC) "va a ser un giro sustantivo en materia de redistribución".

"La pandemia dejó de manifiesto que cuando los trabajadores no tienen participación en las decisiones, pagan los costos de las crisis. Sin ir más lejos, las grandes empresas durante la pandemia duplicaron sus utilidades, pero los trabajadores y trabajadoras disminuyeron sus salarios", apuntó.

El ex ministro reafirmó que "esta norma es redistributiva, porque va a permitir ampliar los salarios en la masa laboral, que tiene salarios muy bajos en nuestro país".