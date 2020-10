Resuelto el Plebiscito, Heraldo Muñoz salta a la cancha presidencial

Celebrado el histórico plebiscito constituyente, el timonel del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, confirmó sus intenciones de ser la carta de su colectividad y de la oposición que compita por llegar a La Moneda en las elecciones de noviembre de 2021.

"Estoy disponible para ser candidato a la Presidencia de la República por mi partido, y ojalá en una primaria de la centroizquierda", aseguró brevemente el otrora canciller en El Diario de Cooperativa, adelantando que los detalles los anunciará el próximo miércoles.

"Pero hoy todavía es el momento del balance de este día inmenso que experimentamos ayer. El 25 de octubre será la épica de la actual generación como fue el 5 de octubre de 1988 para una generación que vivió otro momentos enorme en la historia del país", subrayó, destacando al apabullante triunfo del Apruebo en el plebiscito de la última jornada.

En ese sentido, "lo que vimos ayer fue un triunfo ciudadano, que nace del dolor y la rabia, pero que alberga mucha esperanza; es una victoria del pueblo y no de la política propiamente tal", destacando que la gente votó por redactar una nueva Constitución "que nos una", a diferencia de la actual, heredada de la dictadura de Pinochet, que "nos ha dividido".

Asimismo, en los resultados observa que "el gran mandato de la ciudadanía al poder es que nos pongamos de acuerdo", y en el caso de la oposición, ante el también aplastante triunfo de la Convención Constitucional, "el desafío es ir unidos, sin exclusiones, ojalá buscar una sola lista, y si fuera imposible, dos listas, pero no más que eso; si no, la derecha, que está en el suelo después del plebiscito, va a estar sobrerrepresentada".

"LOS EXTREMOS FUERON DERROTADOS"

Precisó esto último y, pidiendo analizar con "calma" los números, sostuvo que "evidentemente toda la derecha no es el 21, 22 por ciento (porcentaje obtenido por el Rechazo)", porque "es probable que haya ocurrido un fenómeno condicionado por la pandemia, que muchos no hayan ido a votar por miedo a contagiarse, y pueda haber condicionado de alguna manera el resultado"; además, "¿qué pasa con el 48 por ciento que no votó"?, preguntó.

"Sacar cuentas demasiado alegres sería exagerado, pero los resultados son motivo de alegría, el triunfo de la ciudadanía ha sido enorme, pese a la campaña del terror, pese a la pandemia, pese a todos los obstáculos. La gente marchó a las urnas", expuso.

"Lo que sí está claro -resaltó- es que los extremos fueron derrotados, la campaña del terror de la derecha dura y los sectores violentos a los que no les interesaba el plebiscito; de alguna manera se recupera el espíritu del 15 de noviembre", fecha de 2019 cuando los partidos políticos lograron el Acuerdo por la Paz que derivó en el proceso constituyente.

"TRABAJAR POR EL CHILE QUE QUEREMOS, Y HAY ASUNTOS INMEDIATOS"

Muñoz sostuvo que la ciudadanía "también está protestando por la desigualdad, los abusos, el maltrato (producto del sistema), por los precios de los alimentos, de los remedios, por no llegar a fin de mes (...) el desafío de la desigualdad es central y paralelo a la nueva Constitución".

Aquello "amerita que podamos empezar a trabajar para el Chile del futuro que queremos", marco en el cual "algunas cosas serán más inmediatas que otras, por ejemplo, no me imagino que podamos retardar un verdadero sistema de seguridad social, una reforma profunda al sistema de pensiones que deje atrás a las AFP".

Planteó que el país gire hacia un "Estado de bienestar", y ejemplificó con "un Estado social y democrático de derechos, como está establecido en constituciones como la alemana o la española; en esa dirección tenemos que ir".

Consideró además que los resultados del plebiscito representan también que "hay un cuestionameinto" el programa del Presidente Sebastián Piñera, que "terminó hace rato, ya fracasó (...) recordemos que él, su Gobierno y su programa habían dicho 'no tenemos ningún interés en un cambio constitucional, ni siquiera en una nueva Constitución; y hoy tenemos a Piñera celebrando que en paz se ha acordado una nueva. Lo mejor que debe hacer es interpretar lo que viene, e ir en la dirección de lo que pide la gente: el proceso cosntituyente, los cambios que son necesarios".