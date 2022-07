Reunión con subsecretaria abrió la investigación de Contraloría sobre posible intervencionismo

La subsecretaria de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Valeska Naranjo, se reunió este miércoles por la tarde con tres funcionarios del Departamento de Auditorías Especiales de la Contraloría General de la República (CGR), en la que fue la primera diligencia del ente fiscalizador en el marco de la investigación especial contra el Gobierno sobre el gasto público de cara al plebiscito constituyente del próximo 4 de septiembre.

La indagatoria surgió tras las denuncias de "intervencionismo" de varios grupos de derecha, que acusan al Ejecutivo de hacer campaña a favor de aprobar la nueva Constitución durante la campaña informativa denominada "Chile Vota Informado", que está a cargo de la Segegob, cartera que encabeza la ministra Camila Vallejo.

La reunión entre Naranjo y los funcionarios de la CGR comenzó a las 15.00 y se prolongó por cerca de una hora en el octavo piso del Edificio Moneda Bicentenario -subsede de la Segegob-, ubicado a un costado del Palacio La Moneda y aledaño a las dependencias del ente fiscalizador.

Más temprano, el contralor, Jorge Bermúdez, defendió ante la prensa que la investigación busca "determinar el correcto uso de los recursos públicos en este período" y podría eventualmente derivar en acciones como "un sumario, una denuncia a otra institución o un juicio de cuentas".

El Presidente Gabriel Boric declaró que la apertura de la indagatoria es sinónimo de que "las instituciones funcionan", pero que su Administración se ha limitado a "cumplir con el mandato" que les "da la ley".

"El Gobierno no puede utilizar recursos públicos, no corresponde, para difundir su preferencia respecto de una u otra opción, pero sí tiene el deber de informar y no vamos a cejar en el empeño para que todos los chilenos y chilenas voten el 4 de septiembre informados", señaló el Mandatario.