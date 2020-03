RN niega conflicto con la UDI tras votación en paridad de género

Luego de que parlamentarios de su partido aprobasen este miércoles la reforma constitucional que garantiza que haya la paridad de género en un hipotético órgano constituyente, el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, negó un conflicto con la Unión Demócrata Independiente (UDI), tienda que sostiene que con esto "se mete la mano a la urna".

La iniciativa fue aprobada por la mañana en la Cámara de Diputados por 98 votos a favor, 3 en contra y 52 abstenciones y por la tarde logró la sanción en el Senado por 28 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones.

La decisión puso fin a tres meses de discusión entre el oficialismo y la oposición y zanjando uno de los mayores debates respecto al proceso constituyente que vive Chile: la fórmula para establecer la paridad.

La opción que finalmente obtuvo el consenso los parlamentarios se acerca más a las posturas de la oposición y establece la igualdad en la asignación de escaños para hombres y mujeres en el hipotético órgano que redacte una nueva Constitución, si se aprueba la redacción en el plebiscito del próximo 26 de abril.

Para esto se corregirán, si fuera necesario, los candidatos electos en los distritos en los que no exista un número equitativo de cada género anteponiendo a los del género menos votado hasta obtener la paridad.

Desde la UDI -el sector más conservador del oficialismo- sostienen que con el mecanismo aprobado "se mete la mano a la urna", al ser una medida que posibilita que candidatos más votados del género menos representado (el femenino) sean electos antes que otros del masculino que hayan obtenido más votos.

Para su aprobación, que requería los 3/5 de votos en ambas cámaras, fueron decisivas las posturas a favor de algunos parlamentarios de Renovación Nacional, donde existían opiniones dispares.

Finalmente, entre los diputados que aprobaron la propuesta está el timonel de RN, Mario Desbordes, quien había anunciado que en su partido había libertad de acción en esta votación. También votaron a favor sus militantes Andrés Celis, Jorge Durán, Francisco Eguiguren, Gonzalo Fuenzalida, Andrés Longton, Francesca Muñoz, Paulina Nuñez, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Hugo Rey, Leonidas Romero, Marcela Sabat, Alejandro Santana y Frank Sauerbaum.

En tanto, entre los votos claves en el Senado se encontraron los parlamentarios de la bancada de RN Manuel José Ossandón, Rafael Prohens, Juan Castro y Carmen Gloria Aravena.

Así votaron los senadores por la paridad de género en el proceso constituyente #LaCooperativa https://t.co/ktVIwweloP pic.twitter.com/VSLL2GuFC9 — Cooperativa (@Cooperativa) March 4, 2020

"Que yo sepa, no están resentidas las conversaciones"

"Francamente lo lamento, porque nosotros habíamos presentado tres alternativas distintas para poder lograr eso y lamentablemente, a pesar de lo que inicialmente se había acordado, se optó por la que es, según consideramos, la formula más mala, porque se sigue metiendo las manos a la urna", fustigó la senadora y timonel de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe.

La líder gremialista enfatizó que, a su juicio, "era importante que Chile Vamos actuara con unidad, pero lamentablemente hubo algunos que no consideraron lo mismo. Cada uno tendrá que hacerse responsable".

Pese a ello, el presidente de RN enfatizó que "el acuerdo era hacer el esfuerzo máximo porque se apoyara la propuesta primera que habíamos hecho, que era de lista cerrada. Después hubo otro intento, pero no hubo votos; por lo tanto, tal como se dijo desde el día uno, terminó siendo aprobada lo que salió de la Cámara, pero con bastante correcciones que, creo, mejoraron el proyecto".

"No he tenido ninguna conversación con la senadora Van Rysselberghe ahora en la tarde, por lo tanto, que yo sepa, no están resentidas las conversaciones", aseguró Desbordes.

La aprobación de la paridad en el proceso constituyente se convirtió en un punto clave del calendario del mes de la mujer, marzo, colmado de actividades convocadas por diferentes colectivos feministas a lo largo de todo el país.