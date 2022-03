Rojas Vade anunció que vuelve este martes a la Convención Constitucional

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, anunció que Rodrigo Rojas Vade volverá este martes a instancia constituyente luego de asegurar, en sus redes sociales, que de no existir la opción de renuncia, entonces rotomaría sus labores.

Hoy, luego de cinco meses de ausencia, afirmó que "si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional", lo que generó molestia entre sus pares.

Tras conocer sus dichos, los convencionales calificaron como "imprudente" el anuncio de su par de la ex Lista del Pueblo Rodrigo Rojas Vade de volver a la Convención Cosntitucional luego de que en septiembre presentara su renuncia de palabra tras admitir que no podecía cáncer.

"El día de hoy en la madrugada hemos recibido un mail del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien anuncia que regresa a cumplir con sus obligaciones como constituyente a partir del día de mañana. Claramente nos daña nuevamente y nos hiere profundamente. No podemos impedir su retorno, porque fue electo democráticamente", lamentó la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros.

En este contexto, el vicepresidente de la mesa Gaspar Domínguez pidió aprovechar "esta instancia para hacer un llamado directo y enfático al Senado: por favor, tramiten el proyecto de ley que habilita la posibilidad de renuncia del convencional, porque esta situación nos perjudica como Convención y nos desvía de lo importante".

PRESIDENTA DEL SENADO RESPONDE Y EMPLAZA A ROJAS A RENUNCIAR

Frente a los emplazamientos de la mesa de la convención a la Cámara Alta, la presidenta del órgano legislativo, Ximena Rincón (DC), enfatizó en que "fue el Senado el que reaccionó a este problema y fue el Senado el que presentó el proyecto de ley".

En esa línea, afirmó que "lo que hace el proyecto que está para ser votado este miércoles en sala en segundo orden de la tabla del día por acuerdo del comité hasta el día de hoy, es proveer el reemplazo, es en eso lo que hay vacío hoy día, no en la posibilidad de que el deje de ser convencional constituyente".

Además, hizo un llamado a que Rojas vaya a la Convención y dimita: "Llamo al constitucional o constituyente Rojas Vade a que renuncie, a que venga a la Convención y renuncie, que es un acto de honestidad y de transparencia que el país agradecería", expresó.

BÁRBARA SEPÚLVEDA: HAY MUCHA IMPRUDENCIA

La convencional Bárbara Sepúlveda (PC) señaló que estas afirmaciones le parecen "bastante imprudente de su parte".

"Hoy día hay una causa en el Comité de Ética que todavía no se resuelve pero que va avanzando muy rápido y me parece que es muy importante tener en consideración que se le ha solicitado a los diputados y diputadas que puedan avanzar en proyectos de ley que permitiría su renuncia", señaló Sepúlveda.

"No sé a que se debe esa declaración, pero claramente hay mucha imprudencia en eso", manifestó.

En tanto, el convencional Marcos Barraza (PC) aprovechó de repasar al Senado, asegurando que esta inacción respecto a la situación de Rojas Vade es un antecedente más a considerar en el marco del debate de sistema político.

"Yo llamo al Senado, en esta oportunidad al menos, a actuar con máxima diligencia. No sé si una paradoja, pero yo creo que es parte de las inconsistencias y de los argumentos que dinamizan la necesidad de un nuevo sistema legislativo. El Senado es donde se ha obstruido y se ha enlentecido la renuncia de Rodrigo Rojas Vade", señaló Barraza.

Cristóbal Andrade, el único representante que queda de la Lista del Pueblo en el órgano, afirmó que se enteró de la decisión de Rojas a través de los medios de comunicación: "Él no conversó con nadie, todos nos enteramos por la prensa".

En ese sentido, Andrade reveló que conversó con Rojas tras el anuncio y entregó detalles del diálogo: "Yo le pregunté si iba a venir presencial y me dijo que no, que lo iba a hacer por Zoom. Yo le dije que pensara bien las cosas, porque la idea es cuidar la Convención Constitucional. Él me dice que es una decisión tomada, pero esperemos que durante el día también pueda recapacitar".

"Él ha visto las redes sociales donde cada constituyente ha dicho que es peligroso que vuelva a la convención y espero que también esos comentarios, que no son solamente de Pueblo Constityente sino que transversales, en el Frente Amplio y Movimientos Sociales Constituyentes, los escuche y nos escuche para que no vuelva", indicó.

MARCELA CUBILLOS: NO QUIEREN PERDER EL CUPO

La convencional Marcela Cubillos (Vamos Por Chile) aseguró que Rojas Vade puede renunciar, y que no lo hace solamente para "no perder el cupo".

"Él siempre ha podido renunciar. Su abogado ha dicho que tiene una enfermedad distinta a la que había dicho Rojas Vade, pero él no tiene ningún impedimento para renunciar. Lo que pasa es que no puede ser reemplazado, al haber ido como independiente en lista de independientes", indicó Cubillos.

"Si no ha renunciado es simplemente porque no quieren perder el cupo y no por otra razón -explicó- Así que si no va a renunciar, que vuelva y trabaje entonces".