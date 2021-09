Schalper emplazó a Boric por los 2/3: Hágase respetar y demuestre que es el líder de Apruebo Dignidad

El secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, emplazó este sábado al abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (Convergencia Social), a frenar los intentos del Partido Comunista (PC) de rebajar el quórum de dos tercios (2/3) para la aprobación de los contenidos de la futura Carta Fundamental que se elabore en la Convención Constitucional, punto que quedó incluido en el reglamento de funcionamiento del órgano que fue aprobado el martes pasado.

El emplazamiento se da luego en el marco de las indicaciones presentadas a las propuestas de la normativa que funcionará internamente en la asamblea y donde convencionales comunistas, de Pueblo Constituyente, de Movimientos Sociales y de pueblos originarios (PP.OO) buscan modificar al artículo 94 del articulado general y reemplazar el quórum a tres quintos.

"Desde Renovación Nacional queremos emplazar a Gabriel Boric, quien fue una de las personas que suscribió el acuerdo del 15 de noviembre. Hoy resulta insólito que su conglomerado, la gente del PC y del Frente Amplio, estén queriendo desvirtuar el contenido de ese acuerdo", dijo Schalper en un video a través de un video.

En esta línea, el diputado derechista hizo un llamado a su par izquierdista para que "no borre con el codo lo que escribió con su propio puño... Hágase respetar y demuestre que es el líder de la coalición y no simplemente alguien que no tiene la capacidad de ordenar aquello que usted mismo firmó".

El bloque derechista Vamos por Chile había solicitado que a 30 normas de la propuestas reglamentarias les fuera asignada la necesidad de dos tercios. Entre ellas estaba el artículo 94 del reglamento general, que fija los dos tercios para las futuras normas de contenido constitucional; solicitud que paradójicamente abría la puerta para que los detractores necesitaran sólo un tercio de los votos más uno para botarlo.

En la derecha argumentaron que ese asunto fue incluido en su petición en respeto a la Contitución vigente, que en el capítulo que habilitó este proceso constituyente establece que "la Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio".

Sin embargo, la petición fue rechazada, por lo que esa treintena de normas, incluyendo el artículo sobre los dos tercios, se votaron dentro de la propuesta de reglamento que requería mayoría simple. Y el documento fue visado por amplia mayoría, superando incluso todos los quórums, con 145 votos a favor, seis en contra y una sola abstención.

Pero esa votación fue en general. A partir de esta aprobación el martes, se abrió un plazo de 48 horas para que los convencionales presentaran enmiendas a las propuestas, las cuales debían contar con 30 firmas para su ingreso.

En ese trámite el PC ingresó una indicación para echar abajo el quórum de dos tercios para los contenidos constitucionales que discuta la Convención y reemplazarlos por tres quintos.

El cronograma de la Convención establece que las indicaciones presentadas serán discutidas y votadas el miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de septiembre.