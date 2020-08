Senado aprobó proyecto que limita del gasto electoral para el plebiscito

El Senado aprobó este viernes el proyecto que regula y limita el gasto y el financiamiento de las campañas para el plebiscito constitucional del 25 de octubre, a sólo cinco días del inicio de estas.

En un trámite contra el tiempo, la iniciativa pasa ahora a la Cámara Baja.

✅ Aprobado I La Sala del Senado aprueba en general y en particular proyecto de reforma constitucional que regula gastos en campañas para el plebiscito constituyente.



Pasa a la @Camara_cl para su segundo trámite constitucional. pic.twitter.com/9oKqLy5K1o — SenadoChile (@Senado_Chile) August 21, 2020

El proyecto contó con amplio respaldo en la Cámara Alta luego que la oposición y Chile Vamos alcanzaran un acuerdo: se estableció un tope de gasto por opciones, "Apruebo" o "Rechazo", que alcanza los 2.100 millones de pesos.

Además, se subió el monto para los aportes a los partidos políticos. Ya no se hace distinción entre militantes y no militantes, todos podrán aportar 500 UF, más de 14 millones de pesos, lo que igual generó algunos reparos en la discusión.

Oposición y Chile Vamos alcanzan acuerdo para limitar el gasto electoral en el plebiscito. Se establece tope de gasto por opciones apruebo y rechazo de 2 mil 100 millones de pesos. Se sube además aporte a los partidos a 500 UF @Cooperativa — Paola Aguillón (@Aguillonismo) August 21, 2020

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, reconoció que "este proyecto no es el camino que, en lo personal, más me habría gustado, no es el ideal cuando uno plantea una regulación de esta materia, pero entendiendo que estamos en un espacio democráticos, donde además en necesario construir quórum para su aprobación, me parece que es un avance significativo".

Esto, explicó el parlamentario, "porque lo más importante es que se va a tener que dejar constancia de todos los aportes que se realicen a las distintas campañas".

Mientras que el jefe de comité de RN, Rodrigo Galilea, se mostró conforme, sosteniendo que "había aspectos que nos parecían sustantivos que eran delicados de resolver bien. En general, no teníamos tantas diferencias con los montos, sino que teníamos algunas diferencias conceptuales".

"En estas 24 horas logramos resolver adecuadamente todo", destacó.