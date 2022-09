Senador Latorre y propuesta de Chile Vamos para proceso constituyente: "No nos parece que haya que poner demasiados contenidos en un acuerdo"

El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se refirió a la propuesta de acuerdo constitucional de Chile Vamos afirmando que los contenidos de una nueva Carta Magna no deberían ser parte del pacto.

El conglomerado de derecha planteó sus lineamientos en la última reunión de los partidos sobre el nuevo proceso constituyente, donde establecen que la construcción de la nueva Constitución debe ser mediante una comisión mixta y rescatando 'lo mejor de la tradición institucional', como el Congreso bicameral; la igualdad de derechos; la protección a la propiedad y el derecho a elegir en educación, salud y materia previsional. Además, la protección a la propiedad de los derechos para el aprovechamiento de agua.

En tanto, desde el oficialismo y otros partidos que no forman parte del Gobierno, critican que dentro del acuerdo se intenta incluir contenidos constitucionales que deban o no estar.

"No nos parece que haya que poner demasiados contenidos en un acuerdo político para habilitar un nuevo proceso constituyente, estos bordes o límites que propone Chile Vamos son más bien de contenidos y eso puede ser legítimas propuestas que vienen de la derecha, y tendrán que hacer campaña, convencer a la ciudadanía que vote por sus candidatos y que defiendan esas ideas", sostuvo el senador Latorre.

El parlamentario enfatizó en que "el debate de contenidos lo debe dar un órgano elegido democráticamente por la ciudadanía", que pueda estar asesorado y acompañado por una comisión de expertos, "pero no entrar a priori a definir contenido que deben ser parte de la deliberación democrática".

Las conversaciones políticas continuarán en una cuarta y quinta reunión agendadas para el próximo jueves 29 y viernes 30 de septiembre, en las que se espera la presencia del Gobierno.

ALESSANDRI: "NO QUEREMOS REVIVIR EL EXPERIMENTO REFUNDACIONAL DE LA CONVENCIÓN"

Según la oposición, los mínimos comunes fijados buscan "entregar garantías en un contexto de incertezas e inseguridades".

El diputado Jorge Alessandri (UDI) dijo que, al hablar "de principios, de bordes que debe tener la próxima Constitución", hacen referencia a que "no queremos revivir el experimento refundacional que acabamos de vivir con la Convención Constituyente".

"No queremos empezar Chile de cero, no queremos destruir todo lo avanzado para partir de cero: esos principios deben ser transversales y de alto apoyo, en que todos estemos de acuerdo en que somos una sola nación, que tenemos un sistema de justicia, que tenemos tres poderes del Estado, y cosas básicas, que contengan los cuatro séptimos", expresó.

ALCALDES PIDEN MÁS PARTICIPACIÓN

La Asociación Chilena de Municipalidades señaló que hay consenso respecto a la mayor participación de alcaldes y alcaldesas, pero que estos se deben traducir en un acuerdo y definir si será en un proceso de participación o de difusión, considerando consultas para aclarar los intereses de la ciudadanía.

En esa línea, la jefa comunal de Peñalolén, Carolina Leitao, hizo una crítica a la propuesta de la derecha en Cooperativa, afirmando que "plantear estas líneas rojas es bastante osado, porque eso significa querer interpretar o definir qué cosas fueron las que la ciudadanía rechazó en definitiva, y cuando uno rechaza un texto tan amplio, que tiene tantas propuestas, a mí me parece bastante aventurado que alguien pueda decir 'mira, yo represento y yo sé lo que la ciudadanía rechazó'".

"Yo creo que aquí no ganó la derecha, perdió la Convención. Ahora, aventurarse a poner bordes hoy día, me parece bien osado y creo que no corresponde (...) y la ciudadanía es la que tiene que poner esos límites y tiene que ser en un proceso democrático", concluyó.