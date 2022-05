Senador Sanhueza: Como país, tenemos una profunda desilusión con la Convención

El senador Gustavo Sanhueza (UDI) estimó que el país en general ha reaccionado con "desilusión" tanto al trabajo de la Convención Constitucional, como al ambiente que ha generado su desarrollo.

"Creo que en general, como país, tenemos una profunda desilusión de lo que ha pasado en estos meses, en cómo se ha ido desarrollando el trabajo. Esta confrontación permanente creo que no ha contribuido finalmente a tener un ambiente como país que esté más en calma después de lo que nos pasó el 18 de octubre", planteó en el programa "Profundidad de Campos" de TV Senado.

Sin embargo, el también vicepresidente de la UDI señaló que en la colectividad se ha acordado no emitir opiniones aún por el Apruebo o el Rechazo en el plebiscito de salida: "No podemos manifestarnos antes cuando hay un trabajo que están haciendo los convencionales. Es como decirles 'no sigan trabajando, si ya tomé la decisión'", argumentó.

Por lo demás, el parlamentario por Ñuble considera que "uno tiene que tener el respeto necesario a aquellos que han estado defendiendo nuestras ideas en la Convención".

POLÍTICA "REGRESIVA" DEL MINEDUC

Por otro lado, el integrante de la Comisión de Educación del Senado lamentó la suspensión de la prueba Simce: "Es un profundo error. El Ministerio dice 'desfasamos el Simce porque los resultados están el próximo año'. ¿Cuál es el efecto que ha tenido en nuestros alumnos la pandemia? ¿Cómo vamos a tener una política pública si no tenemos una evaluación de lo que está sucediendo?", se preguntó.

Sanhueza señalo que "si queremos perfeccionar" el examen, "comencemos a trabajar en otro, pero no se puede dejar de hacer las cosas porque vas a hacer otras. Es como que los legisladores paráramos de legislar porque a lo mejor se aprueba el proyecto de Constitución".

A su juicio, "esta política que está estableciendo el ministro de Educación (Marco Antonio Ávila) de retirar todo tipo de evaluaciones es negativa y regresiva. Los perjudicados van a ser los niños".