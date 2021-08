Subcomisión ratificó quórum de 2/3 para aprobar normas en la Convención Constitucional

La subcomisión de Reglamento y Normas de la Convención Constitucional ratificó que las nuevas normas constitucionales se deberán aprobar con 2/3 de las preferencias, es decir, con un 67% de quórum.

AHORA la subcomisión ratifica que las normas constitucionales deberán ser aprobadas con un quórum de 2/3 de los convencionales “en ejercicio”.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) August 18, 2021

Esta decisión dejó sin efecto la propuesta de un grupo de convencionales que buscaba reducir el quórum necesario a 4/7, es decir, con la preferencia de un 57% de los convencionales en ejercicio.

El convencional RN Ruggero Cozzi valoró lo definidido como "una señal positiva porque se ha validado las reglas del proceso constituyente, se ha ratificado también el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, y demuestra que los caminos institucionales, democráticos, al final son los que prevalecen".

"Además, el quórum de los 2/3 nos va a obligar a buscar acuerdos y consensos lo más amplios posibles que le den gobernabilidad y estabilidad al país por las próximas décadas", puntualizó.

La disposición para ratificar los dos tercios fue visada por seis votos contra cinco.

Entre los que apoyaron este quórum estuvo el abogado constitucionalista Fernando Atria, quien expuso que "el poder constituyente del pueblo no es un concepto o una teoría, es una realidad política que se manifestó, se manifiesta y se ha manifestado bajo nuestros ojos", a la vez que "los dueños de la Constitución tramposa no obtuvieron siquiera el tercio que ellos calculaban que obtendrían con la finalidad de vetar el contenido de la nueva Constitución".

También respaldó esta posición el constituyente Fuad Chahín, ex timonel de la Democracia Cristiana y su único militante en la Convención, quien aseguró que el camino es avanzar a una Constitución de cambio y no "sectaria".

"Ya tenemos una Constitución sectaria, por eso que es ilegítima. La próxima no puede ser sectaria, tiene que representarnos a todos. Tiene que ser una Constitución de cambio, de vanguardia, de transformación, pero no de revancha. Eso me parece que queda bien garantizado con la hoja en blanco para poder escribir ahí los cambios y con los dos tercios para que nos represente a la inmensa mayoría y no solo a una parte... Por relevante que sea", sostuvo.

Cabe señalar que ahora esta decisión deberá ser visada en el pleno de la Comisión de Reglamento -de 31 integrantes-, y finalmente por el pleno de la Convención, con sus 155 constituyentes.

CONSTITUYENTE PC: "ES PROBLEMA DE ORIGEN"

Entre quienes rechazan los dos tercios está la constituyente comunista Bárbara Sepúlveda, ya que "nos parece que la fijación del quórum es una decisión que compete a la Convención y no al Congreso como se ha querido instalar".

"No se trata de cuestionar tanto el quórum, sino que es algo más relevante. Es la radicación o el lugar donde reside el poder de esa decisión, y es por eso que el problema de los dos tercios no radica sólo en el quórum, sino en quien lo decide", apuntó.

LA DURACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA

Además, la subcomisión de Organización y Estructura aprobó la propuesta que define que la actual mesa directiva dure seis meses desde el inicio de su mandato, después de los cuales deberá realizarse una nueva elección.

La nueva mesa directiva tendrá una duración de nueve meses, si así lo aprueba el pleno del órgano constituyente.

Esta definición igualmente deberá ser sometida a votación del pleno.

Subcomisión de Organización y Estructura de la Convención propone que la mesa de la Convención dure 6 meses, después de los cuales se debería hacer una elección. @Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) August 18, 2021

UNIVERSIDAD DE CHILE BUSCA HABILITAR EL PALACIO MATTE

En tanto, la Universidad de Chile puso a disposición de la Convención Constitucional el Palacio Matte, ubicado en la intersección de las calles Amunategui y Compañía, para la operatividad del órgano constituyente.

El rector Enio Vivaldi explicó que depende de la celeridad con que se pueda autorizar la habilitación del edificio patrimonial, mientras que la presidenta de la CC Elisa Loncón señaló estar buscando las conexiones para hacer operativa esa colaboración porque "lo necesitamos ahora".