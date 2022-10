Vicepresidente de Amarillos por Chile quiere una Constitución minimalista y alejada de la casuística

El diputado y primer vicepresidente de Amarillos Por Chile, Andrés Jouannet, sostuvo en El Diario de Cooperativa que Chile requiere una "Constitución minimalista" y "alejada de la casuística".

El parlamentario recalcó, además, que debe quedar el Estado Social de Derecho en el nuevo texto constitucional.

"El triunfo del rechazo, como nosotros dijimos, nos daba una puerta y una oportunidad para escribir una buena Constitución que represente a Chile y a la cultura política chilena. Las diversas culturas, porque hay culturas políticas más de izquierda, culturas políticas de derecha, pero que son expresión de lo que es Chile y eso tiene que estar expresado en una Constitución que, para caso nuestro, tiene que ser minimalista", señaló Jouannet.

"Las constituciones que han sobrevivido en el tiempo son aquellas constituciones que solamente ponen las bases de lo que es un país, son la expresión de un país. La Constitución son principios fundantes que reconocen ciertas cuestiones que no se van a cambiar, por ejemplo: la división de los poderes, que hay poderes que son independendientes; la libetad de prensa, que no puede ser nunca cuestionada. Pero uno no puede entrar en la casuística, porque si uno entra en la casuística nos vamos separando. Por ejemplo, el aborto tiene que ir a una ley, pero no puede ir en la Constitución", agregó.

Sobre el "Estado Social de Derecho", Jouannet indicó que es "una cuestión que tiene que quedar (...) Yo creo que es importante dejarlo así, porque uno instala un concepto que señala que este es un país que tiene un Estado que se funda en aquellas cuestiones que tienen que ver con el bienestar de las personas".

Sobre los mínimos para el nuevo proceso, el diputado manifestó: "Voto obligatario sí o sí", añadiendo que "una democracia de alta intensidad tiene que tener una alta participación. El voto obligatorio tiene que llegar para quedarse porque todos tenemos que comprometernos para que nunca más estemos en la cornisa de perder la democracia".