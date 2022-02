Vicepresidente de la Convención sugiere "no persistir" en las iniciativas con bajo apoyo

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, recalcó la importancia de hacer "todos los esfuerzos para cumplir con los plazos" para que el órgano constituyente logre sacar adelante una nueva Constitución, por lo que emplazó a sus pares a discutir y avanzar en aquellas iniciativas que "tienen posibilidad de flotar" en el pleno y obtener los dos tercios.

En la última jornada se dio a conocer que la mesa de la Convención conversó, a puertas cerradas, con representantes de los colectivos acerca del estrecho margen de tiempo que le resta al órgano constituyente para analizar y votar más de 1.200 propuestas de norma, y luego debatir en aquellas que avancen en el pleno, todo lo cual debe estar resuelto a más tardar el 4 de julio, según lo dispuesto para el funcionamiento de la Convención.

En conversación con Cooperativa, Domínguez subrayó que "tenemos que hacer todos los esfuerzos existentes habidos y por haber para cumplir los plazos que ya están establecidos", porque "nuestro cronograma que está hecho y aprobado, zanjado y sacramentado hace varios meses" y que, respecto a la reunión de este lunes, explicó que se "buscaba establecer las estrategias necesarias para poder cumplir las tareas que hay que hacer en el plazo y tiempo que está establecido".

[📻] Gaspar Domínguez por dos tercios: Tenemos un tiempo muy estricto e implica que hay iniciativas que tienen muy poca probabilidad de encontrar éxito en el pleno, entonces definimos que es mejor discutir las que tienen posibilidad de flotar y seguir con esas #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) February 8, 2022

En esta línea, el constituyente por la Región de Los Lagos aseguró que al interior de la Convención han reflexionado que, debido al tiempo estricto con el que cuentan, "implica -por ejemplo- que si nosotros vemos que hay iniciativas, independiente del contenido o de quien la presenta, que tienen muy poca probabilidad de encontrar éxito en pleno, yo creo que es mejor dedicarnos a discutir iniciativas que sí tienen posibilidad de flotar y concentrarnos en esas y cómo indicar y mejorarlas, porque de esa manera el trabajo será más eficiente".

"Quedan 9 semanas y media para que las comisiones temáticas se cierren, entonces de alguna manera ayer fue hacer presente que todas las iniciativas que tenemos hay que resolverlas. Para lograr eso, hay que ponerse de acuerdo", ahondó el también médico, y apuntó que existe la posibilidad que un sector "sabiendo que no va a lograr el apoyo necesario, persista e insista y agote todas las instancias, esa posibilidad existe reglamentariamente", agregando que "a mi juicio, el cronograma podemos cumplirlo exactamente como está, sacar la pega adelante, pero eso exige un desafío, que es ponernos de acuerdo, lograr los amplios consenso y no persistir, por ejemplo, con iniciativas que todos sabemos que lo más probable que no conciten el apoyo suficiente".

Finalmente, Domínguez fue consultado si esta reunión era un "golpe de timón" para la Convención por parte de la mesa, a lo que respondió: "Esa es una metáfora que se ajusta a este caso, porque básicamente lo que busca es desde la dirección de este proceso, liderado por la presidenta María Elisa Quinteros y yo como copiloto, justamente buscamos eso, decir 'oye, atentos con eso, miren el cronograma, esta es la situación real, tenemos que ponernos de acuerdo porque no queda otra opción'".