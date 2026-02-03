Cathy Barriga reaparece en preparación del juicio oral en su contra
Publicado:
Fotos Destacadas
Gran contingente policial y municipal en nuevo desalojo de "toldos azules" en Meiggs
Castillo y Brizuela guiaron la victoria a O'Higgins frente a Deportes Concepción
Capitán en todos lados: El increíble registro de Gabriel Suazo en el fútbol
Fotos Recientes
Gran contingente policial y municipal en nuevo desalojo de "toldos azules" en Meiggs
Cathy Barriga reaparece en preparación del juicio oral en su contra
Castillo y Brizuela guiaron la victoria a O'Higgins frente a Deportes Concepción
La exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga (ex-UDI) reapareció este martes en el Centro de Justicia de Santiago, donde tras más de cuatro años de ser investigada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, se celebra la audiencia de preparación del juicio oral en su contra.
En el marco de esta instancia, el Noveno Juzgado de Garantía revisará las acusaciones formuladas por el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía Oriente y los querellantes particulares, entre ellos, la Municipalidad de Maipú, hoy a cargo de Tomás Vodanovic (FA).
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados