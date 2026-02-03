La exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga (ex-UDI) reapareció este martes en el Centro de Justicia de Santiago, donde tras más de cuatro años de ser investigada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, se celebra la audiencia de preparación del juicio oral en su contra.

En el marco de esta instancia, el Noveno Juzgado de Garantía revisará las acusaciones formuladas por el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía Oriente y los querellantes particulares, entre ellos, la Municipalidad de Maipú, hoy a cargo de Tomás Vodanovic (FA).

