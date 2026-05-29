Cuenta Pública: ¿Por qué 1 de junio y no 21 de mayo?

Que el Presidente de la República compareciera ante el Congreso el 1 de junio fue una tradición asociada a la Constitución de 1833, aunque el primer registro data de un año antes, cuando José Joaquín Prieto se presentó ante el Parlamento.

La fecha coincidía con el inicio del período ordinario de trabajo del Congreso y en la citada Carta Magna se especificaba que eran los ministros quienes debían dar cuenta ante los parlamentarios.

Luego, con la Constitución de 1925, la fecha se trasladó al 21 de mayo, pues las cámaras quedaron con período ordinario de sesiones marcado por hitos históricos: se iniciaba el Día de las Glorias Navales y terminaba el 18 de septiembre, Día de la Primera Junta Nacional de Gobierno.

La primera cuenta en esta nueva fecha fue en 1926, cuando el presidente Emiliano Figueroa llegó al Congreso Pleno.

La tradición se mantuvo hasta que la dictadura militar cerró el Congreso, entre 1973 y 1989. Luego, la Constitución de 1980 determinó que "el Presidente de la República, a lo menos una vez al año, dará cuenta al país del estado administrativo y político de la nación", sin referencia de la fecha, pero la tradición se retomó el 21 de mayo de 1990, cuando el presidente Patricio Aylwin llegó a Valparaíso en la primera gran ceremonia republicana de la transición.

Sin embargo, la Cuenta Pública y la conmemoración de las Glorias Navales en Valparaíso "estresaban" a la ciudad e incluso en alguna ocasión la Primera Magistratura debió ser trasladada con más rapidez de lo usual hasta la Plaza Sotomayor, para estar en el lugar a las 12:10 horas, cuando se recuerda el hundimiento de la Esmeralda en Iquique.

Así, tras mociones parlamentarias y un consenso político y territorial, en 2017 se promulgó una reforma constitucional que retomó la tradición del siglo 19 y definió el 1 de junio como al fecha de la Cuenta Pública del Presidente ante el Congreso Pleno, siendo Michelle Bachelet -ese mismo año- en reinaugurar esta tradición.

Curiosamente, ni la Constitución de 1925 ni la Constitución de 1980 explicitaban que el jefe de Estado debía comparecer presencialmente ante diputados y senadores; y sólo con el cambio de 2017 se especificó que debía ser "ante el Congreso Pleno".