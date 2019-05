Gobierno estimó en 88 por ciento avance de compromisos de 2018

El Gobierno estimó un importante avance de las promesas efectuadas por el Presidente Piñera en su última cuenta pública al cifrar en 88 por ciento el avance legislativo de estas iniciativas.

Según el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de los 60 compromisos asumidos por Piñera, 53 tienen algún avance o se están tramitando en el Congreso, lo que para el titular de la cartera, Gonzalo Blumel, significa un avance muy amplio en materia legislativa de estas promesas.

"Tenemos una hoja de ruta y somos súper responsables y comprometidos en que se cumpla. Lo que tenemos es un avance muy amplio en todos los campos que comprometimos y en materia legislativa las principales reformas ya están avanzando en el Congreso, están discutiéndose y nosotros esperamos que se concreten durante este año", dijo Blumel en la antesala de la nueva cuenta pública.

"El Presidente lo que va a hacer es dar cuenta de eso y plasmar su visión sobre la marcha del país", añadió Blumel.

Estos resultados contrastan con lo planteado por Ciudadanía Inteligente, entidad que cifró en 53 por ciento el cumplimiento de las promesas efectuadas por Piñera en 2018.

El estudio reveló que de las 59 promesas legislativas que Piñera lanzó en la pasada cuenta, sólo nueve se han cumplido completamente. Las otras 50, en tanto, tienen algún grado de avance: 17 están por encima del 50 por ciento del proceso.

Oposición pide evitar la pirotecnia

En tanto, desde la oposición llamaron al Presidente Piñera a evitar la pirotecnia, como lo manifestó el jefe de comité de senadores del Partido Socialista, Carlos Montes.

"A veces se trata de convertir la cuenta en algo de esa naturaleza. Se nos pidió que pusiéramos una suerte de escenario en el Senado y ningún senador, de ninguna bancada, estuvo de acuerdo. Esperamos que sea una cuenta que se refiera a lo sustantivo de la realidad", comentó el legislador.

A su vez, el diputado de Revolución Democrática Pablo Vidal consideró que el Mandatario no ha cumplido con sus promesas.

"Esperamos que muchos chilenos y chilenas puedan ver la cuenta pública del Presidente Piñera y conocer cuáles son las explicaciones que el Presidente va a dar ante un Gobierno que no para de caer en las encuestas, un Gobierno que claramente no ha cumplido las promesas que le hizo a la gente en campaña. El Presidente Piñera ilusionó a mucha gente y no ha cumplido las promesas que ha hecho", sostuvo.

En tanto, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, pidió cautela y llamó al Gobierno a controlar las expectativas.

"Espero que sea una cuenta pública realista. Efectivamente hay un escenario internacional complejo. Estamos en un escenario que no se vislumbraba hace dos años atrás con una guerra comercial entre Estados Unidos y China que está absolutamente desatada y eso evidentemente influye", dijo la senadora gremialista.