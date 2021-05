Las expectativas a una semana de la última Cuenta Pública de Piñera

A una semana de la última cuenta pública del segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera y en un año marcado por la pandemia del Covid-19 y el proceso constituyente, los partidos políticos tienen diversas expectativas sobre el discurso del próximo martes.

Un gran tema pendiente de estos días es una nueva ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o una Renta Básica Universal, como destacó el precandidato presidencial de RN y del PRI, Mario Desbordes, quien espera "grandes anuncios en materia social, realmente una billetera abierta. Si se mantiene el criterio anterior, de que 'las 65 lucas eran suficientes', de que 'vamos al Tribunal Constitucional' y ese tipo de cosas, no sirve de nada un cambio de gabinete".

Por su parte, el timonel de Evópoli, Andrés Molina, manifestó que en La Araucanía "el Gobierno debe lograr que se fortalezcan y sigan los trabajos conjuntos entre policías y militares en sectores que todos conozcan y esto posterior al 30 de junio, cuando vence el estado de catástrofe, y que se transparente para que la gente sepa qué político no dan el apoyo a las policías".

Desde la oposición, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), dijo que "no puede esperar que desde la oposición estemos disponibles para tramitar proyectos de ley de amarre, que profundicen la lógica neoliberal en un sentido de administración, una renta básica universal de emergencia. Es muy importante que el Gobierno entienda que la pandemia continúa, el Gobierno de Piñera debería dar alguna señal para tocar los intereses de los super ricos".

El senador Rabindranath Quinteros (PS) aseguró que "al Gobierno lo único que le queda es administrar estos meses, nada más. No tiene iniciativa, no cumplió con su programa, no fue capaz de ni siquiera aglutinar a sus partidarios en el Congreso".

A la espera de la Cuenta Pública, el Gobierno reiteró que a más tardar este miércoles ingresará al Congreso un proyecto relacionado a los "mínimos comunes" consensuados con la oposición y los partidos de Chile Vamos.