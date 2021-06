Lavín: "El Estado debe dar igual protección a las uniones heterosexuales y homosexuales"

Luego del imprevisto anuncio del Presidente Sebastián Piñera de que pondrá urgencia al proyecto de matrimonio igualitario impulsado durante Bachelet II, el precandidato a La Moneda de la UDI, Joaquín Lavín, mostró una también impensada apertura a su legalización.

"Yo siempre lo he dicho: en mi concepción personal, el matrimonio es entre hombre y mujer, pero sí creo que las leyes civiles y el Estado deben dar el mismo nivel de protección a todos los tipos de familia, e igualdad para las uniones heterosexuales y homosexuales", declaró.

Así, el abanderado se desmarca de gran parte del gremialismo, y de la ahora disuelta "bancada evangélica" que conformaban diputados de RN: ellos hablaron de una "traición" de parte del Mandatario, pues no dio a conocer su decisión a Chile Vamos con anterioridad, e incluso de un "divorcio" con el sector más conservador de la coalición.

Esta postura de Lavín frente a la iniciativa marca otro hito de su reservada inclinación a discutir materias de diversidad sexual en los últimos años: en 2017, mucho antes de que declarara su intención presidencial por tercera vez, el alcalde de Las Condes dijo que "no me cierro a la adopción por parejas homosexuales", por cuanto "son cosas que se deben conversar, y en cualquier caso hay que respetar".

Previamente, en 2015 el miembro supernumerario del Opus Dei emplazó a su coalición a renovar su posición en materias como esta, pues si bien entonces también se declaró en contra del matrimonio igualitario, "eso no significa que no me pueda sentar a la mesa con una persona que está de acuerdo con este tema".

LAVÍN, EL MÁS AFECTADO CON EL ANUNCIO, DICE LA FUNDACIÓN JAIME GUZMÁN

Felipe Lyon, director del Programa Constitucional de la Fundación Jaime Guzmán, apuntó en El Primer Café de Cooperativa que Lavín "es el candidato al que más afecta" el anuncio de Piñera, pues "es el único que había manifestado tener la convicción de no querer avanzar hacia allá, a pesar de los matices que ha hecho con que la ley se va a respetar".

Sin embargo, sostuvo que esta situación puede ser "una oportunidad para que el candidato Lavín reafirme su convicción, y le demuestre a quienes dudan de que él pueda mantenerse firme -dado algunas declaraciones que ha hecho en el último tiempo calificadas como 'volteretas'- de que hay convicciones que está dispuesto a defender".

Respecto la decisión misma de dar urgencia al proyecto, el abogado consideró que es "incomprensible", no solo porque va en la línea contraria al programa de Gobierno, sino que porque también es sabido que "este tema divide a la derecha".

"No se entiende por qué, a tan poco de una elección presidencial, en su última Cuenta Pública, y sin avisarle a nadie, lanza este anuncio", reflexionó Lyon, y coincidió con parte importante del oficialismo que lo percibe como una "traición", y también anticipó "un divorcio definitivo" al menos con el gremialismo.

"No sé en qué se va a traducir eso en la práctica, habría que preguntarle a la UDI qué decisión va a tomar, pero sí puedo decir que hay un grupo grande de gente para la que el día de ayer marca un antes y un después (...) Se demuestra una cuestión mucho más de fondo, que es una falta de disposición a trabajar en conjunto, y una falta de respeto con la coalición", concluyó.