Carmen Frei, timonel DC, busca "limar asperezas" con el PS y tacha al Gobierno de "inhumano"

Después de que la fallida inscripción de primarias de la Unidad Constituyente fracturara las históricas relaciones entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, la nueva presidenta de la falange, Carmen Frei, declaró que una de sus misiones es "limar asperezas" con esa tienda, y con las demás de la ex Concertación.

"El bien de mi país y de su gente va más allá de poner o no la otra mejilla. Hemos trabajado durante muchos años, reconquistamos la democracia con heridas mucho más profundas que las que podamos tener ahora con el Partido Socialista y los demás partidos de Unidad Constituyente y la oposición, y en eso voy a trabajar", anticipó en El Diario de Cooperativa.

En resumen, con la colectividad que dirige Álvaro Elizalde "vamos a limar asperezas, vamos a conversar francamente y no nos vamos a mandar recados por los diarios, sino que en persona y cara a cara trataremos todos de reconocer los errores, pero al mismo tiempo mirar para adelante".

"A la gente no le interesa que estemos enfrascados en disputas: 'que dije, que no dije, que llamé, que no llamé'. Yo no voy a caer en eso, estoy por encima de eso", sentenció la ex senadora, sobre todo en vista de la crisis sanitaria y económica que sigue vigente.

"El Gobierno ha sido, como todos sabemos, frío, inhumano, y no ha dado las soluciones concretas, y vamos a trabajar justamente con todos nuestros parlamentarios en lograr una agenda social que responda a las necesidades de la gente", remarcó.

PROVOSTE DISPUESTA "A LO QUE SE DECIDA", SEGÚN FREI

En ese sentido, destacó que el Consejo Nacional de la DC resolviera enfocarse en la segunda vuelta de gobernadores regionales antes que en la carrera presidencial, pues "no vamos a desangrarnos en este momento en temas que no son importantes para la gente".

"Yo he marcado claramente que mi desafío es ser la voz de las personas que están sufriendo (...) No vamos a caer en la noche de los cuchillos largos, muy por el contrario: vamos a salir adelante, ése es nuestro desafío", insistió.

"No me voy a quedar en el pasado... Si queremos derrotar a la derecha y cambiar por un país justo, digno, donde gente se sienta feliz, lo voy a hacer con quien corresponda": entrevistamos a Pdta DC Carmen Frei

"No sobra nadie", dice.

Apuesta por alianza Unidad Constituyente, PS pic.twitter.com/6uJZkZDFko — paula molina (@paulamolinat) May 25, 2021

De todas maneras, Frei aclaró en qué está el panorama presidencial democratacristiano ad portas del balotaje de gobernadores: "Ximena Rincón presentó una renuncia el día de la Junta (Nacional), y Yasna Provoste confirmó su disposición 'a lo que se decida', y lo que se decida va a ser después del 13 de junio".

"No vamos a entrar en polémicas; al contrario, yo siempre he estado por la unidad, y la voy a buscar aunque sea difícil", agregó la líder de la falange, con lo que no se cierra del todo la puerta a una primaria ciudadana de los partidos de centro.

"Si queremos derrotar a la derecha y cambiar la gobernabilidad por un país justo, digno, en que la gente se sienta feliz, se hará con quien corresponde, y creo que encontraré ese respaldo en todos los otros partidos de la Unidad Constituyente (...), porque entendemos la gravedad del momento y que si no estamos unidos, no vamos a conquistar lo que la gente necesita", remató.