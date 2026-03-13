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Tópicos: País | Política | Democracia Cristiana

Cuatro listas competirán por la mesa de la DC

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Álvaro Ortiz, Jorge Díaz, Humberto Salas y Ana María Luksic son los candidatos a la presidencia falangista.

Cuatro listas competirán por la mesa de la DC
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La Democracia Cristiana (DC) anunció que cuatro listas se inscribieron para la elección de directiva nacional que el partido desarrollará el próximo 12 de abril.

Tras la presentación de las postulaciones, el Tribunal Supremo falangista ahora debe revisar las presentaciones y validar o no participación en el proceso, de acuerdo a los estatutos partidarios.

"En caso de que ninguna lista obtenga la mayoría requerida, la segunda vuelta se celebrará el 26 de abril de 2026", detalló la DC.

Así, a la presidencia de la DC postulan Álvaro Ortiz, diputado por Concepción; Jorge Díaz, diputado por Arica; Humberto Salas, exconcejal por Maipú; y Ana María Luksic, excandidata a la Convención Constituyente.

Las listas que compiten por la directiva DC

  • Presidente(a) Nacional: Álvaro Andrés Ortiz Vera
  • 1° Vicepresidente(a) Nacional: Myriam Selva Verdugo Godoy
  • 2° Vicepresidente(a) Nacional: Javier Antonio Muñoz Riquelme
  • 3° Vicepresidente(a) Nacional: Paulina Belén Mendoza Pereira
  • 4° Vicepresidente(a) Nacional: Víctor Marcelo Torres Jeldes
  • 5° Vicepresidente(a) Nacional: Luis David Ruz Olivares
  • Secretario(a) Nacional: Gabriela Alejandra Krauss Valle

 

  • Presidente(a) Nacional: Jorge Elías Gregorio Díaz Ibarra
  • 1° Vicepresidente(a) Nacional: Claudia Marcela Silva Burgos
  • 2° Vicepresidente(a) Nacional: Priscilla Elena Castillo Gerli
  • 3° Vicepresidente(a) Nacional: Denis Miguel Ángel Cortes Aguilera
  • 4° Vicepresidente(a) Nacional: Angélica Cristina Eisele Hernández
  • 5° Vicepresidente(a) Nacional: Nataly Yanira Neira Montoya
  • Secretario(a) Nacional: Rodrigo Andrés Albornoz Pollman

 

  • Presidente(a) Nacional: Humberto Justiniano Salas Mayorga
  • 1° Vicepresidente(a) Nacional: Luis Javier Gómez Zamorano
  • 2° Vicepresidente(a) Nacional: Eglantina del Carmen Moncada Cifuentes
  • 3° Vicepresidente(a) Nacional: Claudio Elías Barahona Maldonado
  • 4° Vicepresidente(a) Nacional: Ximena de las Mercedes Fernández Mella
  • 5° Vicepresidente(a) Nacional: Jaime Eduardo Cea Maureira
  • Secretario(a) Nacional: Berta Elisa Roquer Casanova

 

  • Presidente(a) Nacional: Ana María Luksic Romero
  • 1° Vicepresidente(a) Nacional: Patricia del Carmen Gallardo Breuel
  • 2° Vicepresidente(a) Nacional: Gabriel Elías Catrileo Uribe
  • 3° Vicepresidente(a) Nacional: Juan Pablo Rejas Bustos
  • 4° Vicepresidente(a) Nacional: Sebastián Eduardo Araya González
  • 5° Vicepresidente(a) Nacional: José Antonio Guerra Pinto
  • Secretario(a) Nacional: Emma Violeta del Rosario Durán Muñoz

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