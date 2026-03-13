Cuatro listas competirán por la mesa de la DC

La Democracia Cristiana (DC) anunció que cuatro listas se inscribieron para la elección de directiva nacional que el partido desarrollará el próximo 12 de abril.

Tras la presentación de las postulaciones, el Tribunal Supremo falangista ahora debe revisar las presentaciones y validar o no participación en el proceso, de acuerdo a los estatutos partidarios.

"En caso de que ninguna lista obtenga la mayoría requerida, la segunda vuelta se celebrará el 26 de abril de 2026", detalló la DC.

Así, a la presidencia de la DC postulan Álvaro Ortiz, diputado por Concepción; Jorge Díaz, diputado por Arica; Humberto Salas, exconcejal por Maipú; y Ana María Luksic, excandidata a la Convención Constituyente.

Las listas que compiten por la directiva DC

Presidente(a) Nacional: Álvaro Andrés Ortiz Vera

1° Vicepresidente(a) Nacional: Myriam Selva Verdugo Godoy

2° Vicepresidente(a) Nacional: Javier Antonio Muñoz Riquelme

3° Vicepresidente(a) Nacional: Paulina Belén Mendoza Pereira

4° Vicepresidente(a) Nacional: Víctor Marcelo Torres Jeldes

5° Vicepresidente(a) Nacional: Luis David Ruz Olivares

Secretario(a) Nacional: Gabriela Alejandra Krauss Valle

Presidente(a) Nacional: Jorge Elías Gregorio Díaz Ibarra

1° Vicepresidente(a) Nacional: Claudia Marcela Silva Burgos

2° Vicepresidente(a) Nacional: Priscilla Elena Castillo Gerli

3° Vicepresidente(a) Nacional: Denis Miguel Ángel Cortes Aguilera

4° Vicepresidente(a) Nacional: Angélica Cristina Eisele Hernández

5° Vicepresidente(a) Nacional: Nataly Yanira Neira Montoya

Secretario(a) Nacional: Rodrigo Andrés Albornoz Pollman

Presidente(a) Nacional: Humberto Justiniano Salas Mayorga

1° Vicepresidente(a) Nacional: Luis Javier Gómez Zamorano

2° Vicepresidente(a) Nacional: Eglantina del Carmen Moncada Cifuentes

3° Vicepresidente(a) Nacional: Claudio Elías Barahona Maldonado

4° Vicepresidente(a) Nacional: Ximena de las Mercedes Fernández Mella

5° Vicepresidente(a) Nacional: Jaime Eduardo Cea Maureira

Secretario(a) Nacional: Berta Elisa Roquer Casanova