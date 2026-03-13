Cuatro listas competirán por la mesa de la DC
Álvaro Ortiz, Jorge Díaz, Humberto Salas y Ana María Luksic son los candidatos a la presidencia falangista.
Álvaro Ortiz, Jorge Díaz, Humberto Salas y Ana María Luksic son los candidatos a la presidencia falangista.
La Democracia Cristiana (DC) anunció que cuatro listas se inscribieron para la elección de directiva nacional que el partido desarrollará el próximo 12 de abril.
Tras la presentación de las postulaciones, el Tribunal Supremo falangista ahora debe revisar las presentaciones y validar o no participación en el proceso, de acuerdo a los estatutos partidarios.
"En caso de que ninguna lista obtenga la mayoría requerida, la segunda vuelta se celebrará el 26 de abril de 2026", detalló la DC.
Así, a la presidencia de la DC postulan Álvaro Ortiz, diputado por Concepción; Jorge Díaz, diputado por Arica; Humberto Salas, exconcejal por Maipú; y Ana María Luksic, excandidata a la Convención Constituyente.