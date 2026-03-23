Cuatro listas: las claves de la elección interna en la DC que definirá el rumbo del partido

La Democracia Cristiana busca reordenar su conducción y definir su rol en el escenario político actual, con el Presidente José Antonio Kast al mando, en una elección interna con cuatro listas candidatas.

En ese contexto, la DC enfrenta el desafío de fortalecer su identidad y de recuperar espacios de influencia tanto en el debate legislativo como en el plano electoral.

Asimismo, la elección se da en el marco de discusiones internas sobre la estrategia del partido, principalmente en relación con su rol en la oposición y su vínculo con otras fuerzas del progresismo.

"Ni neutros ni ambiguos"

El diputado Álvaro Ortiz, exalcalde de Concepción, encabeza una de las listas que incluye a Alejandra Krauss, quien postula para seguir como secretaria nacional; la expresidenta Myriam Verdugo, el diputado Javier Muñoz y Víctor Torres, entre otros.

"No somos neutros ni ambiguos y representamos a una Democracia Cristiana con un proyecto claro: cambios con responsabilidad, justicia social con crecimiento y reformas con gobernabilidad. Nuestra lista no representa ningún centro difuso, sino que representa el humanismo cristiano transformador, aquel que pone al centro de cada una de nuestras acciones a la persona y su dignidad", afirmó Ortiz.

En esa línea, aseguró que "nosotros queremos ser puente para construir acuerdos en beneficio de las grandes mayorías y sin retroceder en el camino que ya hemos avanzado durante estos años. Vamos a ser un partido dialogante, pero firme a la hora de defender los derechos y beneficios sociales construidos en democracia".

"Recuperar el centro político"

La segunda lista es encabezada por el diputado Jorge Díaz, exgobernador de Arica y Parinacota. En ella, incluye al abogado Rodrigo Albornoz como secretario nacional.

"Vamos a ser una lista que recupere el centro político, un centro político reformista, un centro político que quiere cambios, que quiere cambios graduales, progresivos para que nuestra comunidad viva mejor. Estamos recuperando el espíritu de ser demócrata cristiano y por eso es que vamos a empezar a gobernar desde los territorios y no necesariamente desde Santiago, como se ha visto hasta ahora", aseveró Díaz.

El diputado agregó que "respecto de los otros partidos de centro-izquierda, nosotros vamos a mantener siempre una muy buena relación, ojalá lo más coordinada posible, entendiendo que cada uno tiene su propia identidad".

"Identidad ideológica y relato"

La tercera lista es liderada por el profesor y exconcejal de Maipú, Humberto Salas. En ella, Berta Roquer es incluida como secretaria nacional.

Salas explicó que "nuestro partido se encuentra en una crisis profunda de identidad ideológica y de relato. Nuestro derrumbe ha sido la pérdida o abandono de nuestra doctrina humanista cristiana, tanto en el plano de las ideas como en la práctica política interna".

"Las bases -agregó- hoy tenemos el deber moral de ir al rescate de nuestro partido. Nuestro partido, a nuestro juicio, debe tener una oposición constructiva. Debemos evitar ser un vagón de cola de la derecha, pero también distanciarse de una izquierda que el electorado castigó en las urnas. La relación debe ser caso a caso".

"Volver a ser protagonistas"

La última lista es encabezada por la abogada Ana María Luksic, quien ha sido candidata a diputada y también a la Convención Constituyente. Su lista además la compone Emma Durán en el cargo de secretaria nacional.

Luksic enfatizó que "el Partido Demócrata Cristiano debe volver a ser protagonista, pero para ello primero tenemos que abocarnos a realizar una reflexión y diagnóstico interno. El partido Demócrata Cristiano tiene una historia que debemos cuidar".

"Muchas veces fuimos maltratados y ahí faltó una voz que se alzara fuerte y decidida. Queremos que el PDC vuelva a ser protagonista. Nuestra lista cree que el partido Demócrata Cristiano debe volver al centro. Primero debemos ordenar la casa, luego de ello recién podemos pensar en alianzas con otros. Creemos en que el PDC debe ser oposición, pero una oposición constructiva", sostuvo.

Las elecciones se llevarán a cabo el próximo 12 de abril, con una posible segunda vuelta contemplada para el 26 del mismo mes.