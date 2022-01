La bancada de diputados de la Democracia Cristiana informó este viernes la muerte a los 93 años de edad de Luis Pareto González, ex presidente de la Cámara Baja.

"Nuestras condolencias y afecto a su familia en estos momentos, destacando su valioso aporte al país", expresó el grupo parlamentario a través de Twitter.

