Corte relajó cautelares contra Hermosilla: Quedó con arresto domiciliario nocturno

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este lunes revocar el arresto domiciliario total contra el abogado Luis Hermosilla, principal imputado del caso Audios, y decretar una medida de arresto domiciliario nocturno.

La decisión se enmarca en la revisión de la apelación presentada por la defensa del investigado por delitos tributarios, lavado de activos y soborno.

"La Corte de Apelaciones resolvió revocar la decisión del Juzgado de Garantía y darle un arresto solamente nocturno de Hermosilla. ¿Qué quiere decir eso? Que él va a poder salir de su casa durante el día y que va a tener que llegar a su casa durante la noche", explicó el abogado defensor, Julián Parada.

Esta resolución implica que el investigado deberá cumplir la prohibición de salida solo en un horario determinado de la jornada, volviendo a su domicilio al anochecer. (FOTO: ATON)

El jurista enfatizó que la decisión se basó en que "no era necesario estar preso en su casa durante todo el día".

"No hay ningún antecedente de que Hermosilla no haya colaborado, de que haya incumplido, de que esté siendo un riesgo para la investigación, todo lo contrario, de hecho, los antecedentes que nosotros expusimos tienen que ver sobre todo como él ha colaborado y eso fue recogido por la Corte de Apelaciones en este caso", puntualizó el abogado.

Caso Audios: Audiencia de reapertura agendada

En el marco de caso Audios, se informó este lunes que fue agendada una audiencia clave para el próximo lunes 16 de febrero, instancia marcará la reapertura del mediático caso, en el que el Ministerio Público ya ha presentado su acusación.

Además, desde varias defensas, al menos cuatro, se confirmó que solicitarán la realización de nuevas diligencias.