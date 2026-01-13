DC llama a elecciones internas tras renuncia de Huenchumilla

El actual presidente interino de la Democracia Cristiana, el concejal Óscar Ramírez Romero, realizó un llamado a la colectividad a participar en las elecciones internas de la falange luego de la renuncia de su timonel, el senador Francisco Huenchumilla.

Ramírez indicó que "hemos procedido, según nuestro estatuto e institucionalidad, a convocar a elecciones para renovar la directiva nacional. Esta decisión va en la línea del trabajo que hemos realizado para fortalecer el partido".

"Prueba de esto es el buen resultado parlamentario y el último proceso de elección territorial. Los invitamos a confiar en nuestra institucionalidad y a participar fraternalmente de los debates internos en el contexto de nuestra próxima elección, recordando siempre que nadie es más grande que el partido", concluyó.