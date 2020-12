"Gravísimo": Orrego pidió a la Fiscalía Sur investigar amenazas contra precandidato DC en San Ramón

El candidato a gobernador de Santiago de Unidad Constituyente, Claudio Orrego, pidió a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur que investigue las amenazas de muerte que recibió el concejal y precandidato DC a la alcaldía de San Ramón, Gustavo Toro, mientras votaba en la primaria del 29 de noviembre.

"Nos parece gravísimo, estas no son amenazas anónimas, no son correos electrónicos, estas son personas conocidas que, a plena luz del día, en un establecimiento público amenazan a una autoridad de muerte por su posición política (...) si no paramos ahora, esto va a ser la ley de la selva", aseguró Orrego.