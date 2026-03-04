Invitación al cónclave del oficialismo tensiona a la DC

La secretaria general de la Democracia Cristiana, la exministra Alejandra Krauss, respaldó la gestión del presidente interino Óscar Ramírez ante las críticas de senadores por aceptar la invitación al cónclave progresista que organizó el Gobierno.

La Moneda hizo una invitación amplia para este viernes con el fin de lograr agrupar a todas las fuerzas del progresismo, incluyendo a partidos, alcaldes, gobernadores y centros de estudio, además de la DC, cuyo líder subrogante aceptó a priori.

No obstante, un grupo de senadores de la colectividad manifestó su desacuerdo con asistir a la instancia, argumentando que el Ejecutivo no los había invitado a un diálogo político durante toda la Administración y, a solo días de terminar el ciclo, ahora parecía fuera de lugar asistir.

De hecho, el senador Iván Flores apuntó a Ramírez y afirmó que, si el presidente subrogante quiere asistir, que vaya a título personal o renuncie a su cargo.

Alejandra Krauss abordó el conflicto interno en El Prime Café de Cooperativa y manifestó estar de acuerdo con la postura de los parlamentarios, pero también respaldó la gestión de Ramírez.

En esa línea, señaló la secretaria general de la DC que Ramírez "acepta (la invitación al cónclave) en el entorno de un debate sobre el progresismo para el futuro, no como un hito".

"Tengo la impresión que parece como raro que nosotros pudiéramos concurrir a este encuentro por distintas razones, pero fundamentalmente porque está considerado como uno de los hitos de cierre del Gobierno. Y no habiendo sido parte del Gobierno hasta última reunión, no pareciera (que somos parte), por muy interesante que sea el encuentro respecto del progresismo y el futuro", señaló Krauss.

La mesa directiva de la falange se reunirá esta tarde para zanjar si es que van a asistir o no al cónclave oficialista.