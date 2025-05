Krauss: No hay disidencia en la DC sobre el liderazgo de Alberto Undurraga

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, descartó que haya un quiebre dentro del partido en torno a la bajada de la candidatura presidencial de su timonel, Alberto Undurraga, y aseguró que "no hay disidencias" en torno a su liderazgo para encabezar la negociación parlamentaria.

Durante su intervención en El Primer Café de Cooperativa, la dirigente explicó la forma en que se dio la renuncia del diputado a la carrera hacia La Moneda, para la cual había sido proclamado por su colectividad.

"Dentro de la institucionalidad de la Democracia Cristiana, el propio presidente nacional el día que comunica su decisión de no inscribirse en una primaria anuncia que convocaría a la Junta Nacional. En el proceso previo a esa junta el presidente nacional, candidato presidencial en ese momento, hace su reflexión y me dijo el sábado que decidió declinar su postulación. Esto hizo cambiar profundamente el debate", detalló la exministra.

Sin embargo, añadió que "hay una ratificación absoluta a Alberto Undurraga como presidente nacional y a la junta nacional para negociar listas parlamentarias con el Socialismo Democrático. Se trató del voto político con la aprobación del 70%. Lo que corresponde es que la Democracia Cristiana se ponga detrás de su presidente y que lidere las negociaciones parlamentarias".

Krauss reconoció que "fue una junta compleja porque había una valoración respeto a la figura de Alberto, transversal. El presidente nacional fue claro, acompañado por mí, en la que quedó claro que el quiebre que se aludió en una columna de un medio de prensa no era tal".

Y respecto de militantes que plantearon que si no gana Carolina Tohá en la primaria oficialista se debería levantar nuevamente una postulación hacia La Moneda por parte de la DC y apuntan al expresidente Eduardo Frei, la secretaria nacional fue clara: "Lo primero es la Democracia Cristiana, más que los dirigentes. La figura de Alberto salió fortalecida. No se trata de que a rey muerto rey puesto. La mínima deferencia hacia la figura de Alberto Undurraga es respaldarlo en las negociaciones parlamentarias. Él es el líder y no hay voces disidentes en el partido".