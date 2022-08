Presidente de la DC retiró querella contra extimonel Fuad Chahin

El presidente de la Democracia Cristiana, Felipe Delpin, echó pie atrás y retiró la querella que había presentado contra el extimonel Fuad Chahin por el presunto delito de "administración desleal" durante su periodo a la cabeza del partido.

El libelo -ingresado recién el lunes y conocido públicamente al día siguiente por un reportaje de Chilevisión- acusaba al también exconvencional constituyente de celebrar, durante su periodo a cargo de la falange, una serie de contratos sobre inmuebles de propiedad de la colectividad y de comprometer "seriamente" su patrimonio.

No obstante, Delpin desistió hoy de la acción legal en un escrito ingresado al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y rubricado por el extimonel querellado.

"Que revisados con detención los antecedentes que fundan la querella criminal en cuestión, en virtud de lo dispuesto en el artículo Nº 118 del Código de Procedimiento Penal, vengo en desistirme de la querella presentada ante el Tribunal de SS. A su vez, y presente en este acto, don FUAD EDUARDO CHAHIN VALENZUELA de conformidad a lo dispuesto a en el artículo Nº 119 inciso segundo del Código de Procedimiento Penal, acepta expresamente el desistimiento de este querellante", dice el documento.

En el escrito Chahin desiste, a su vez, de eventuales acciones legales por "delito de denuncia o acusación calumniosa", como había anunciado que emprendería ante las publicitadas acusaciones.

"ALGUIEN URDIÓ ESTA OPERACIÓN POLÍTICA", DICE CHAHIN

En conversación con CNN Chile, Chahin argumentó que "la explicación que me dio Felipe Delpin en la mañana fue clara, fue categórica, y por eso yo acepté el desistimiento de la querella que se presentó en menos de 24 horas".

"Con la honra de las personas no se juega, por eso estoy tranquilo con el desistimiento del partido. Alguien tendrá que asumir la responsabilidad de por qué se presentó esta querella sin ningún fundamento", señaló el extimonel.

Chahin aseguró que había una "operación política" detrás de la querella presentada en su contra, "que afortunadamente se ve en parte mitigada con el desistimiento que ha hecho hoy día, en menos de 24 horas, Felipe Delpin".

"No tengo por qué dudar de lo que dice Felipe Delpin. Lo que sí, créame, me voy a preocupar de poder averiguar, si no fue él, quién instruyó que se presentara esta querella sobre hechos falsos, sobre invenciones, tergivesando absolutamente la realidad para enlodar mi imagen y para poder, de alguna manera, afectar mi credibilidad en un momento cuando nos estamos jugando el futuro del país de cara al plebiscito del 4 de septiembre", manifestó.

"Alguien urdió esta operación política", sentenció.

IGNACIO WALKER: "PERDÓN AL PAÍS POR EL TRISTE ESPECTÁCULO"

A través de Twitter, Ignacio Walker sacó la voz en su calidad de expresidente de la DC y pidió "perdón al país por el triste espectáculo de mi partido en estos días".

"Ni Fuad Chahin ni Chile se merecen un trato tan desprolijo, improvisado, y ramplón; hablo por 80 años de historia; nunca habíamos caído tan bajo!", agregó el excanciller.