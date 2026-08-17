Desde el PS a Republicanos cuestionan postergación de las humanidades

Centros de pensamiento de gran parte del espectro político manifestaron en El Primer Café de Cooperativa un acuerdo transversal en defensa de las humanidades, ante la decisión del Ministerio de Ciencia de permitir que hasta el 70% de las adjudicaciones de Fondecyt de Postdoctorado 2027 se destine a 10 áreas prioritarias, principalmente vinculadas con la ciencia y la tecnología.

Aunque reconocieron la necesidad de revisar el uso de los recursos públicos y potenciar campos como la inteligencia artificial, los representantes del PS, la Democracia Cristiana, el Partido Republicano y el gremialismo cuestionaron la señal que entrega el Gobierno al relegar otras disciplinas.

El presidente del directorio de Ideas Republicanas, Álvaro Pezoa, valoró la intención de aumentar los recursos destinados a áreas en las que Chile mantiene una baja presencia, pero advirtió que las humanidades poseen un valor propio.

"¿Qué me preocuparía a mí? Que solamente se entienda el valor de la humanidad como una cuestión, como unos estudios instrumentales para ayudar a la inteligencia artificial, a la instalación de inteligencia artificial u de otro tipo, y que no se le apreciara un valor per se", sostuvo.

El doctor en Filosofía también planteó que la discusión debe incluir las dificultades laborales que enfrentan quienes regresan al país después de cursar estudios avanzados.

"Los invito a ver las cifras de doctorandos, algunos de ellos en muy prestigiosas universidades en el área de las humanidades, que vuelven a Chile y no encuentran el trabajo", señaló.

El republicano reconoció, en ese contexto, que la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, "tiene un punto" al revisar la distribución de los fondos, pues -dijo- "estamos sacando a estudiar gente que después no tiene ni a dónde trabajar".

DC cuestionó al Gobierno: una señal preocupante

Luis Ruz, presidente del centro Democracia y Comunidad, afirmó que la decisión no puede analizarse únicamente desde el financiamiento, pues también refleja la mirada del Gobierno sobre el tipo de sociedad que busca construir.

"Porque estamos en una época donde la sociedad del conocimiento, la economía, la convivencia pasan por cambios súper complejos y rápidos en el área tecnológica y de las comunicaciones, es que se requiere precisamente más humanidades", enfatizó.

Ruz agregó que "la técnica así, sin reflexión, de la que sea, digamos, no garantiza necesariamente el progreso humano", especialmente ante el desarrollo de la inteligencia artificial y sus posibles efectos sociales.

"Cuando un país deja de financiar o la señal es que deja en un segundo plano la investigación en lo que tiene que ver con su lengua, con su historia, con su memoria, con su cultura, etcétera, no necesariamente está ahorrando recursos", advirtió.

A su juicio, el Ejecutivo está abordando la controversia desde "una lógica meramente administrativa", por lo que calificó como "muy preocupante" la señal entregada.

Críticas desde el gremialismo y el PS

Desde la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros advirtió que establecer áreas prioritarias para la mayor parte de las adjudicaciones puede instalar una jerarquía entre las distintas disciplinas.

"Lo que se transmite como señal es básicamente una especie de separación de relevancia, de discriminación per se para efecto de lo que es la necesidad de las disciplinas para los objetivos del país y la importancia y para nuestras sociedades", afirmó.

Arqueros sostuvo que las humanidades son fundamentales para comprender las transformaciones provocadas por la tecnología y ofrecer límites a su desarrollo. También relacionó su aporte con discusiones nacionales como la baja natalidad, la cohesión social y los cambios culturales.

El socialista Ricardo Solari, presidente del directorio del Instituto Igualdad, cuestionó que el Ejecutivo intente establecer una orientación sobre el conocimiento a partir de una modificación presupuestaria.

"Se trata de imponer una cierta visión editorial a propósito de un ajuste administrativo. Yo creo que eso es un error muy grave", afirmó.

El exministro agregó que la sociedad chilena necesita reflexionar sobre transformaciones como la transición sociodemográfica y las migraciones, y sostuvo que las humanidades y la inteligencia artificial "no corren en caminos paralelos sino que son parte de una misma conversación".

"Me parece que esto habría que conversarlo más y con bastante tranquilidad, no sin el apremio del presupuesto de la nación, simplemente", concluyó Solari.